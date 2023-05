Enxampen en un control un home que havia comès un robatori en una casa a Creixell

Elsvan detenir el passat 18 de maig, a, un home de 24 anys, com a presumpte autor d’un robatori amb força al municipi de. Al detingut també se li atribueix un delicte d’Els fets es remunten al passat 12 de març quan pels volts de dos quarts de 12 de la nit, les patrulles van rebre l’avís d’un possible robatori amb força en un domicili de l’de Creixell. Els agents van comprovar que els lladres havien accedit a l’interior després de forçar la porta principal.Les gestions fetes per la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van permetre identificar un dels presumptes autors. Els mossos el van localitzar al voltant d'un quart de 9 del vespre del passat 18 de maig, i va quedar immediatament detingut arran del requeriment que li constava per aquest robatori.En l’escorcoll, els agents van localitzar-lii una targeta bancària que corresponia a una altra persona. Un cop efectuades les corresponents gestions, els agents van comprovar que el titular de la targeta va denunciar haver estat víctima d’una estafa per part d’uns suposats treballadors de la seva entitat.El detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.