Jordi Sendra (Junts) garanteix que la decisió del pacte de govern es prendrà des de Tarragona

Míting massiu de Junts a Tarragona, en comparació al que han protagonitzat, per ara, altres partits. Amb tot de missatges "Jordi Sendra alcalde", el candidat ha comptat amb el suport d'algunes de les cares principals de la seva formació:, i també Carles Puigdemont mitjançant un vídeo pregravat. Sendra ha insistit que la decisió del futur pacte, un cop passades les eleccions,Tot plegat ha començat una mica més tard de dos quarts de vuit del vespre, a. Davant de l'estàtua de Roger de Llúria, les prop de 300 persones assistents han pogut veure com l'acte s'iniciava amb una cançó cantada pel mateix Sendra. Tot seguit ha estat el torn de les referències a la política nacional: el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha retret a ERC i PSOE que anunciïn inversions en plena campanya."Tant en Pedro Sánchez com enestan prometent una pluja de milions, aprofitant els seus càrrecs públics i des dels faristols dels mítings, però quan van al seu despatx ens regalen una pedregada d'incompetència i insolvència", ha afirmat en l'acte central del partit a Tarragona celebrat aquest dimarts. També ha lamentat que cap socialista aixequi la veu per defensar Rodalies.En tot moment, Jordi Turull i Josep Rull han estat presentats com a presos polítics i, de fet, Josep Rull en el seu discurs ha destacat que va tenir l'"honor" de ser "un dels diputats més efímers del Congrés dels Diputats per Tarragona", donat que després de ser escollit al 2019 se li va retirar l'acta.L'alcaldable de la formació a Tarragona ha estat elogiat abans de començar el seu discurs. Els seus companys de partit han comentat que seria "un luxe d'alcalde" i que "has de guanyar per Tarragona i per Catalunya". També hi ha hagut referències al públic per part del mateix Sendra, que ha agraït a, que "formant part delva entendre que el nostre projecte era de futur". I és que Olivé es trobava asseguda entre les primeres files, en una coca de la Rambla en la que també hi eren pesos pesants del partit al Camp de Tarragona com, però també l'exregidora d'ERC. Jordi Sendra fins i tot ha parlat de: "Serà un gran honor venir-te a veure com a alcalde i oferir-te la vara".El candidat ha fet un repàs a l'any que fa que té aquest encàrrec per part de la militància "sense drets electorals, sense grup municipal". Poc després agraïa a la regidora de Junts per Tarragona, Elvira Vidal, haver-se sumat a la llista.Un dels temes principals de la campanya és lade les diferents formacions, ja que sembla que no hi haurà cap majoria absoluta. Sobre l'acusació d'ERC de tenir fet un pacte amb ela Tarragona a canvi de la presidència de la, Sendra ha assenyalat que ". Ells cada dia ho fan, els que m'acusen a mi, els que mantenen la minoria més minoritària al Parlament i a", ha afirmat Sendra, que ha titllat d'"agressivitat" l'actitud d'algunes forces polítiques rivals.Tot i no centrar-se en les propostes, sí que ha apuntat a una "revolució administrativa" i "tecnològica", així com garantir que existeixi una "oficina de protecció del català" que, segons ha dit Sendra, "quan va arribar el PSC la va tancar". En realitat, eles va crear pel pacte entre el PSC i ERC l'any 2007 i va finalitzar la seva activitat al 2011, quan el PSC va passar a governar en solitari. Sigui com sigui, Sendra ha manifestat que no pactaria amb cap formació que no garantís la protecció de la llengua i, sobre aquest fet, ha recordat que Rubén Viñuales (PSC) va militar en un partit creat per anar en contra dels drets lingüístics dels catalanoparlants.