Mor un camioner en un accident amb dos camions més a l’AP‑7 a Santa Oliva

Un camioner ha mort en un encalç a l', al Baix Penedès. L'accident ha succeït aquest dimarts a la una de la tarda, al punt quilomètric 215,7 en sentit nord.Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un encalç entre tres camions i un quart ha patit danys per l’impacte de la càrrega. A conseqüència de l’accident,Arran de la incidència s’han activatQuant a l’afectació viària, primer només hi havia un carril obert i retencions en un tram de més de 3 quilòmetres des del Vendrell i passades les 2 de la tarda s’ha tallat totalment la via en sentit nord i s’ha desviat el trànsit cap a l’N-340 per la sortida 31. Es recomana com a via alternativa l’autopista C-32 (de peatge).