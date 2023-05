S'inicien els tràmits per expropiar finques a l'Alt Camp i a la Conca de Barberà per tal de construir una nova línia MAT

S'han iniciat els tràmits perper instal·lar-hi una línia de molta alta tensió () de doble circuit a 220 kV promoguda per. La línia de transport d'electricitat passarà pels termes municipals d', i afecta tant a finques privades com públiques de diversos ajuntaments, l'ACA o la Diputació de Tarragona, entre d'altres. El Departament d'Acció Climàtica va resoldre favorablement el projecte de la companyia elèctrica el passat 5 de gener de 2023.En el seu moment, l'Ajuntament deli laes van mostrar favorables. Només l'va presentar al·legacions demanant la conveniència de desplaçar el trajecte de la línia per tal de reduir els impactes ambientals, paisatgístics i l'afectació al desenvolupament urbanístic. La resta de municipis no van emetre cap informe.La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va demanar un estudi d'impacte d'avifauna per conèixer les afectacions a l'àliga cuabarrada dins el terme municipal d'Aiguamúrcia.