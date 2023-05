Comencen les obres de construcció de la nova sala de vetlles a Constantí

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de construcció de la nova. S'ubicarà a l', a la variant nord del municipi, a tocar de la carretera que enllaça amb la. Els treballs han estat adjudicats a l'empresaper un import de 470.243,11 euros (sense IVA) i es preveu un termini d’execució aproximat de 9 mesos.La construcció d’una sala de vetlles és una de les actuacions previstes en elper al període 2021-2024. L’obra es beneficiarà d’una subvenció del PAM de la. La sala de vetlles ha estat un equipament llargament reivindicat, tenint en compte queConstarà de, cadascuna de les quals disposarà d'un espai per a la família, un altre espai més reservat de vetlla i un on hi haurà exposat el túmul. També es preveu un espai d'accés, un espai de hall per a les dues sales, els espais d'administració i d'exposició i els banys necessaris per normativa. L'edifici tindrà un volum de planta baixa de forma pràcticament quadrada, exceptuant la zona dels banys que delimiten l’àrea de l’entrada i de l’accés de serveis. El volum tindrà un pati interior que donarà il·luminació natural i al mateix temps intimitat a les dues sales de vetlla.El projecte contempla l'accés rodat des de l’avinguda de les Forques. El punt d’accés se situa de manera que es permet la distribució d’una zona d’aparcament per a un total de 21 vehicles per a ús públic i 1 aparcament per a vehicle especial. Des d’aquesta zona s’accedeix peatonalment a l’entrada de l’edifici, i de forma rodada a la rampa que comunica amb la planta soterrani de l’edifici i a la part del solar que queda en reserva per a futurs equipaments.La construcció d’aquesta sala de vetlles coincideix amb els tràmits per a la creació de l'empresa pública de serveis funeraris de caràcter supramunicipal,, que gestionarà aquests serveis funeraris als municipis de. El passat 11 de maig el ple de l’Ajuntament de Constantí aprovava, de forma definitiva, la memòria justificativa per a la creació d’aquesta empresa supramunicipal.