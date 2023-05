Dotze empreses opten a instal·lar plaques solars al Port de Tarragona

Smart grid i comunitat energètica

Elté en marxa la licitació per a la instal·lació d’aproximadament. Una dotzena d’empreses opten a la instal·lació per tal que el Refugi 1 s’uneixi als altres sis edificis portuaris que produeixen energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques i, així, millorar l’eficiència energètica dels equipaments de l’organisme tarragoní.Aquesta instal·lació servirà com a prova pilot per a la implantació de la denominada smart grid, un sistema intel·ligent per a la gestió de l’energia verda de la futura comunitat energètica. Les plaques generaran unaaproximadament amb un cost aproximat de 235.927,51 euros (IVA exclòs) i es preveu que les tasques tinguin una durada de tres mesos des de l’inici de la implementació.El Port disposa de l’informe Anàlisi, disseny i implantació de Smart grid al Moll de Costa, un informe amb les possibles solucions tècniques per a la implantació d'un sistema intel·ligent per a la gestió de l'energia verda de la. Es tracta de la definició de la xarxa de distribució elèctrica intel·ligent: xarxes bidireccionals, capaces de transmetre electricitat en tots dos sentits, la qual cosa permet, entre altres coses, que unes empreses puguin convertir-se en productores d'electricitat i al mateix temps en consumidores en funció de l’evolució de l’energia demanada.El Port ha iniciat la redacció del projecte pilot per definir la solució tècnica per a la implantació de la comunitat energètica del Port de Tarragona al Moll de Costa aprofitant les plaques solars del Refugi 1. Aquesta solució ha de garantir la certificació de mesurar l’entrada i sortida de l’energia del sistema en cada punt de connexió. El temps previst per a la implantació és de cinc mesos.La futura instal·lacióque consumeix el Moll de Costa. Aquests panells sumaran 223 kWp de potència màxima al sistema de producció ja existent d’energia elèctrica fotovoltaica del Port, que assolirà així una capacitat màxima de producció de 338 MWh/any, dels quals 282 MWh/any seran per a autoconsum. Quan la futura planta es trobi en funcionament s’estima una reducció anual d’emissions de 90 tCO2 i un estalvi econòmic anual de 56.450 euros.