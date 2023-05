ERC i PSC marquen distàncies i Junts nega cap pacte amb els socialistes en el debat de l'ACN a Tarragona

Els candidats a l'alcaldia de Tarragona que han participat al debat electoral de l'ACN, en una foto conjunta. | Jordi Borràs/ACNERC i PSC marquen distàncies entre ells i Junts nega cap pacte amb els socialistes en el debat de l'ACN a Tarragona El model turístic i la pressió sobre l'habitatge divideixen els posicionaments dels alcaldables Mar Rovira / Arnau Martínez dilluns 22 de maig del 2023, 21:10 12 29 Tarragona - Els candidats del PSC i ERC a l'alcaldia de Tarragona, Rubén Viñuales i Pau Ricomà, han marcat distàncies ideològiques i de projecte davant la possibilitat que tots dos s'acabin jugant l'alcaldia de la ciutat el pròxim 28-M. En el debat de candidats de Tarragona organitzat per l'ACN, Ricomà ha interpel·lat l'alcaldable de Junts, Jordi Sendra, sobre un possible pacte entre la seva formació i els socialistes. "No hi ha cap pacte fet amb el PSC", ha respost Sendra. Els candidats també han posat de manifest les diferències de model pel que fa a l'activitat turística, l'accés a l'habitatge i el desenvolupament urbanístic. L'alcaldable de Cs, Lorena de la Fuente, ha declinat participar en el debat poques hores abans de celebrar-se.