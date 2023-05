Protecció Civil repetirà la prova d'alertes al mòbil a Tarragona, l'Ebre i el Penedès el 13 de juny

ha anunciat que repetirà lael pròximal matí. El simulacre es repeteix després que el primer intent, el 12 d'abril, resultés "fallit", segons indica l'organisme de gestió d'emergències en un comunicat. Igualment, la prova d'enviaments a la vegueria de, que comprèn la ciutat de Barcelona i la zona, i que havia de tenir lloc el 31 de maig, queda ajornada fins que es comprovi que l'eina, desenvolupada pel Ministeri de l'Interior, "funciona correctament i no es repeteix el mal funcionament de la prova del 12 d'abril".Fins ara s'han fet tres proves del sistema. La primera, el 28 de febrer a Lleida, Alt Pirineu i Aran; la segona, el 12 d'abril, a les vegueries de Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès, i la tercera, el 27 d'abril, a les vegueries de la Catalunya Central i Girona.En la segona prova, del 12 d'abril, el missatge massiu va arribar només al 35% dels telèfons mòbils, segons dades de l'enquesta desenvolupada per Protecció Civil després del simulacre. La Generalitat va reclamar a l'Estat, desenvolupadora i administradora de l'eina, que hi posés solució. Poc després el Ministeri va dir que havia localitzat l'errada i l'havia arreglat.Ara, amb la prova del 13 de juny, es vol comprovar que a la segona prova de Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès, tot funciona correctament abans de dur a terme la prova més gran pel que fa a la població afectada, que seria la de la vegueria de Barcelona.Protecció Civil considera que el sistema és molt útil en cas d'emergència greu ja que permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps d'instruccions concretes a la població.