El PSC guanyaria a Tarragona però sense tenir assegurada la majoria

La clau, a la dreta i als indecisos

Pau Ricomà, el més conegut; Jordi Sendra, el més ben valorat





D'altra banda, és Jordi Sendra qui és millor valorat pels 361 enquestats. Amb un 5,3, es posiciona per sobre de Pau Ricomà (5) i Rubén Viñuales (4,8). Qui obté pitjor nota és Francisco Javier Gómez, de Vox (2,6) Pel que fa a les notes que posen els enquestats, el sondeig assenyala que l'alcalde d'ERC Pau Ricomà és conegut pel 89,5% dels enquestats. Una xifra que supera de llarg al socialista Rubén Viñuales (71,5%), el candidat de Junts Jordi Sendra (75%) i la cap de llista del PP Maria Mercè Martorell (70,3%). A la cua es troben Robert Hernández de Valents (22,6%), Mar Giné de Sí Tarragona (33,3%) i Jordi Collado d'En Comú Podem (38,7%).

Eldel següent mandat apot ser d'allò més incert, si els resultats dels comicis d'aquest diumenge s'assemblen als que presenta el sondeig encarregat pel Diari Més a. Segons la informació facilitada, el PSC encapçalat permilloraria respecte al 2019, però encara no tindria assegurats els suports. I és que alsque li dona l'enquesta s'hi haurien de sumar després els d'altres formacions polítiques:(0-1), el PP es podria quedar igual que fa quatre anys (2-3) i tot queda pendent de l'aparició d'altres partits com ara Sí Tarragona, Valents o Vox (0-1).D'altra banda,. Això podria no succeir amb la CUP, que dels 2 actuals podria o bé mantenir-los o bé baixar-ne 1. Una situació similar a la d'En Comú Podem (1-2) i a Junts (2-3), si bé cap d'aquests partits han garantit el seu suport a Pau Ricomà en un segon mandat.En l'escenari més optimista, doncs,, una hipòtesi que planteja diferents incògnites, una d'elles si de nou hi haurà inestabilitat pels xocs entre els diferents partits.Si els socialistes aconseguissin 9 regidors, repetirien els resultats de l'any 2015, quan l'equip liderat perva decidir pactar amb el Partit Popular i amb Unió Democràtica per garantir-se la majoria al ple. En el cas dels republicans, si ja al 2019 van assolir el seu rècord de regidors, aquesta enquesta apunta que podrien continuar incrementant-lo, però podria no ser suficient per governar. El pacte amb En Comú Podem, que va durar mig mandat, és difícilment repetible almenys en solitari, donat que el candidat dels Comuns ja ha manifestat que prefereixen un acord de totes les esquerres.Sigui com sigui, tal com ja s'esperava, la clau la tindran les formacions de l'arc dretà del plenari. En cas d'entrar, Ciutadans i Vox podrien ser significatius en la votació d'investidura, de la mateixa manera que el Partit Popular i Junts, o bé Sí Tarragona-Ara Pacte Local en cas d'accedir també al ple. Precisament la incorporació del grup municipal dels de Dídac Nadal al pacte d'investidura va fer possible el canvi que va deixar fora l'exalcalde Ballesteros.Un altre factor important serà cap a on es decantaran els indecisos. L'enquesta d'Infortécnica apunta que un 30,3% dels enquestats encara no ha decidit a qui votarà. A això cal sumar-hi el 14,1% que ja ha pres la decisió de no anar a votar.