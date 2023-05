L'exalcalde Joan Miquel Nadal dona suport a Mar Giné (Sí Tarragona)

Aquest migdiaha organitzat un acte de campanya a la pèrgola del, en què s'ha destacat la presència i el suport de qui va ser alcalde de Tarragona amb Convergència i Unió,, i també de l'exregidor de CiU i extinent d'alcalde,. Durant la jornada, Joan Miquel Nadal ha donat suport de manera contundent a la candidata de SíTarragona, Mar Giné, ressaltant la importància d'"una nova manera de gestionar la ciutat".Joan Miquel Nadal va ser alcalde de Tarragona entre els anys 1989 i 2007. La seva marxa de la política municipal va acabar provocant la decadència del seu espai polític molt abans de la ruptura primer amb Unió i després entre Junts i el PDECat. Pel que fa a Raül Font, va ser regidor durant 12 anys fins que al 2011, després de quatre anys a l'oposició, va decidir plegar també de la política local.Aquest no és l'únic suport que ha rebut la candidatura de Sí Tarragona, lligada al PDECat, ja que l'encara regidor de Comerç i portaveu del grup municipal de Junts per Tarragona,, va manifestar abans de la campanya que votaria aquesta candidatura i no la de Jordi Sendra, cap de llista de Junts.