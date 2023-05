Tarraco Viva celebra un quart de segle fugint de massificacions i reivindicant el rigor històric de l'època romana

Cultura més enllà de l'entreteniment

El festival romàtanca aquest diumenge la 25a edició amb un programa centrat en el poder i la vida quotidiana a Tarragona. La troballa de laun segle enrere també ha estat present en la programació, que ha constat de 300 activitats en dues setmanes. El director del certamen,, ha reivindicat l'aposta pel rigor històric i vessant científic de Tarraco Viva mentre fuig de massificacions. Segons Seritjol, la consolidació de l'esdeveniment ha arribat després de 25 edicions "de pròleg".L'organització espera millorar la xifra de públic respecte l'any passat amb la recuperació d'espais com elo el. Entre els reptes de futur, destaca la voluntat d'enfortir el programa entre setmana.El retorn als orígens del festival també s'ha plasmat al programa de la 25a edició del Tarraco Viva a través de la recuperació d'espais emblemàtics com els jardins del Camp de Mart. És en aquest recinte on s'ha concentrat un gruix destacat d'activitats gratuïtes i per a tots els públics. El director del certamen, Magí Seritjol, ha fet una valoració molt positiva tant de l'assistència com de la qualitat d'aquesta edició.Com a novetat, s'ha estrenat un nou format Gent de Tarraco, que ha donat a conèixer personatges reals i quotidians al circ romà a través de grups de reconstrucció històrica de la ciutat. La voluntat de l'organització és ampliar aquesta proposta de cara a pròximes edicions.De fet, divulgar com era el poder i la vida d'una capital romana ha estat l'objectiu principal de la vint-i-cinquena edició de Tarraco Viva. Lluny de centrar-se únicament en una classe social, el programa s'ha diversificat per conèixer els diferents estaments de la societat romana partint des d'un vessant científic i de rigor històric. Es tracta d'un dels pilars del festival, que busca allunyar-se de les massificacions. "La cultura ha de ser sostenible per ella mateixa, i això passa quan serveix per a la població a la qual va dedicada.No ens val una cultura només de pur entreteniment", ha subratllat Seritjol. La programació també ha commemorat l'efemèride de la Necròpolis de Tarragona, en el centenari de la seva troballa.En aquesta línia, el director de Tarraco Viva ha sostingut que el públic de l'esdeveniment està "molt consolidat" i busca aprendre més sobre l'època romana a través del programa. De forma provisional, Seritjol ha apuntat que preveuen duplicar les dades d'assistència respecte l'any passat.En aquesta ocasió, s'han celebrat 300 activitats repartides en una trentena d'espais i catorze dies, especialment durant dos caps de setmana. La majoria d'actes s'han concentrat a Tarragona, però com és habitual, també s'han deslocalitzat en poblacions com Cambrils, Altafulla o Vila-rodona.Després d'un quart de segle de vida, l'organització es marca com a repte de futur ampliar la programació entre setmana per ampliar el públic, sobretot entre els escolars. Aquest diumenge al vespre es farà l'acte de cloenda del festival, on es farà pública la temàtica a la qual es dedicarà la pròxima edició.