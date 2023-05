En Comú Podem es conjura a Tarragona: «Aquestes eleccions municipals són les més decisives de l'última dècada»

Jordi Collado, dirigint-se al públic de l'acte. Foto: Josep M. Llauradó

"Deixi de pidolar a Jordi Sendra que el voti"

Posada de llarg d'aquest diumenge al migdia al. Mig centenar de persones han assistit a l'acte central del partit a la ciutat en una campanya en quèassumeix el to conciliador de les esquerrres. I és que el cap de llista dels Comuns ha tornat a fer una crida a construir un "consens ampli" i ha retret tant a(ERC) com a(PSC) que no vulguin acostar posicions entre ells., número 3 de la llista, ha presentat l'acte de campanya, que ha comptat amb la presència de la diputada. Després que(número 4) i(número 2) fessin diverses propostes en matèria de medi ambient i d'indústria, ha estat el torn d'Albiach, qui ha destacat que "aquestes eleccions municipals són les més decisives de l'última dècada" per qüestions com ara la crisi climàtica, la sequera, la inflació o altres incerteses.A més de parlar de transport públic i d'habitatge, la diputada del Parlament ha assegurat que els creuers "representen la pitjor versió de la massificació turística" i ha reivindicat l'"equilibri" per a les ciutats i el model productiu, que no ha d'estar centrat, ha dit, en el monocultiu del turisme.Concretament s'ha referit als exemples d'Amsterdam, Venècia, Dubròvnik i les Illes Balears, que han començat a regular aquesta mena de turisme. Albiach ha criticat directament que el PSC i ERC comparteixin el mateix model econòmic i turístic amb Junts al Parlament.Durant el discurs que ha clos l'acte, el de Jordi Collado, hi ha hagut diferents referències tant al PSC com a ERC. Del candidat Rubén Viñuales, ha destacat que lidera una llista "intermitent": "Un socialista sí, un socialista no", destacant que hi ha membres de la candidatura que no són membres del partit, com ara Montse Adan o Sonia Orts. "Viñuales ha de decidir què vol ser de gran, o bé el senyor Collboni que aspira a pactar amb Trias, o bé Pedro Sánchez, que busca el consens de l'esquerra", ha comentat Collado, que no s'ha estalviat de criticar l'actual alcalde, Pau Ricomà. "Deixi de pidolar a Jordi Sendra (Junts) que el voti, la gent de Junts ja ha decidit què farà, vol una majoria amb el PP i el PSC per tornar al model de la Budellera per construir una ciutat que no funciona".Curiosament Jordi Sendra ha estat l'únic candidat d'una altra formació política que ha assistit breument a l'acte. Juntament amb Pep Manresa, el seu número 3, han estat escoltant durant uns instants l'acte polític dels seus adversaris el 28 de maig.