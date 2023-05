Rubén Viñuales: «El barri tecnològic és el gran projecte que pot transformar Tarragona»

Rubén Viñuales (PSC), al carrer del Mar. Foto: Josep M. Llauradó

es presenta per primer cop com a cap de llista del PSC. Al 2021 ja va concórrer a la llista dels socialistes al Parlament, com a número 2 de, tot plegat després d'una sortida precipitada de Ciutadans. Més tard, va ser escollit candidat per a les municipals del partit que durant tres mandats havia liderat, exalcalde.Centrats a recuperar el govern, els socialistes no es plantegen ara per ara una aliança amb Esquerra Republicana ni amb la CUP. El seu gran projecte, un, podria indicar un canvi de tarannà de la política municipal, acostumada a dependre de grans inversions d'altres administracions.- És com tenir fills. Ningú està preparat per tenir fills, però s'afronta amb il·lusió, amb ganes de sortir bé i treballant cada dia. Si som o no un dels protagonistes, ho veurem, la gent ho ha de decidir. El PSC és un partit que ha guanyat molts anys les eleccions, té molta gent renovada, té un projecte engrescador i crec que sí que ens podria anar bé.- El meu canvi al PSC no depèn dels resultats de Ciutadans. De fet, recordo que jo ja deia que m'estava plantejant presentar-me a les últimes i quan aquestes van passar jo ja vaig dir que acabaria el mandat i plegaria. Era un tema ideològic, Ciutadans va canviar i ja no era aquest projecte socialdemòcrata en el que sí que creia que encaixava. Però això és aigua passada. No sé què passarà amb mi si no guanyo, el que puc assegurar és que el que vull és guanyar no per guanyar jo sinó per transformar la ciutat. Si no aconseguim aquesta fita ho haurem de veure.- A mi m'agrada el municipalisme.- Sí. La millor manera d'ajudar a Tarragona, també a la província, era des del Parlament, però crec que puc aportar més a nivell municipalista i òbviament això requereix estar full-time.- La primera persona que em va dir, passades les eleccions de 2019, que havia de ser el candidat socialista va ser el Pep Fèlix.- No, la primera persona que ho va dir va ser el Pep Fèlix i de fet hi havia com a testimoni el Pau Pérez. O sigui que alguna cosa tindria ell al cap. El tema de la gestió, era molt millorable. Ell també reconeix que el poder després de tants anys desgasta, però quan veus els 4 anys de Ricomà el Pep Fèlix ha estat Pericles al costat del govern de Ricomà. Mires les dades estadístiques d'inversions, de coses fetes a la ciutat, i òbviament aquests 4 anys han estat molt dolents.- És que hi ha hagut diferents Ballesteros. Hi ha hagut el Ballesteros dels primers 8 anys, que jo crec que van ser molt bons per la ciutat i van permetre canviar moltes coses. Els últims 4 anys van ser millorables. Però a la vista està que, amb el que ha fet Ricomà, Ballesteros és l'Obama dels alcaldes.- Jo no soc anti-res. El que sí que és cert és que hi ha opcions polítiques o ideològiques que són massa contràries a la nostra manera d'entendre el món: la CUP i Vox. Per altra part, és veritat que ERC a Tarragona ha trencat molts ponts, moltíssims, i de fet cada dia s'encarrega de fer-ho. El que penso és que aniria molt bé un pacte progressista a Tarragona i d'aquella gent que vulgui sumar. El problema és que ERC és massa sectària, no vol sumar, el que vol és anul·lar a la resta.- El primer de tot és el respecte personal i institucional. Jo estic liderant aquest projecte i a mi no m'agradaria que cap regidor, assessor o company de partit faltés al respecte a nivell personal de qualsevol persona d'ERC o de qualsevol altre partit. No i no. A més a més, a nivell institucional, estem vivint coses que no són gaire satisfactòries per a nosaltres. Jo crec que acusacions infundades que fan cap a nosaltres és per intentar buscar un rèdit electoral que amb tots els meus respectes tampoc no ho aconseguiran. No és el camí per teixir complicitats.- Fins i tot un rellotge espatllat encerta dues vegades al dia l'hora. Potser no soc la persona més idònia per dir-ho, però estic convençut que ha fet coses bones. Li haig de valorar que ha estat alcalde en una època difícil, de pandèmia, i també és cert que ha tingut el suport de la majoria de partits amb modificatius de crèdit, de tot, però sincerament si he de fer una valoració general són quatre anys molt tristos.- I tant que sí. I ho repeteixo mil vegades més. Control de l'execució, de la contracta, i a més a més intentant utilitzar mitjans tecnològics, no podem posar un policia darrere de cada contracta.- El control no em sembla malament, el que em sembla malament són altres parts del plec, que no era viable econòmicament. El control s'ha de fer amb tots els mitjans tecnològics, humans, administratius, de tot tipus, i si incompleix sancions. És innegable que la neteja és molt millorable a la ciutat.- Primer de tot, encara ningú ha vist el projecte. De fet, van fer una reunió amb entitats veïnals, van demanar-lo i no ha arribat mai. Si aquest projecte és de turisme familiar amb un espai reservat per un centre cívic per als veïns, doncs a mi em pot semblar bé. El que passa és que les informacions que ens arriben són molt divergents. Si volen fer un centre de menors no acompanyats, és totalment contrari a la tendència que s'ha de fer ara, que són pisos tutelats, per no focalitzar en un lloc concret i estigmatitzar. On jo visc, hi ha un pis tutelat, per exemple, jo estic encantat de la vida, el que passa és que és més car. Si jo fos alcalde, el que no faria és fer-me una foto amb la consellera sense abans veure el projecte i això és el que va fer Ricomà.- Doncs totalment en contra que es tracti així aquests nois i noies. Jo assessoro gratuïtament ONG que es dediquen a acompanyar nois i noies tutelats i extutelats. Conec les seves històries i, sincerament, molts d'aquests que els critiquen pel seu origen m'agradaria veure si haguessin sobreviscut a un dia del que aquests nois i noies han hagut de viure. La ignorància és molt atrevida. El que passa és que aquí s'han barrejat conceptes.- Cap ni una, fins i tot és profundament dolenta la relació amb aquesta gent. De vegades he hagut de tenir discussions amb l'únic que queda defensant aquesta campanya que em sembla profundament desafortunada. Em sembla una errada garrafal. Si el que volien fer era ajudar a la ciutat, el que han fet és perjudicar-la profundament, a més a més.- La meva companya va fer una campanya disruptiva, jo ja li vaig dir que em semblava que no era encertada, però això no és contrari a la visió que tenim d'àrea metropolitana de Tarragona. Tarragona és la capital des de fa 2200 anys, no crec que això sigui objecte de debat. El que hem de fer és anar cap a l'àrea metropolitana, la capitalitat ha de ser solidària, però és un debat absurd, de política de campanaret. Això és per a generacions anteriors a la nostra, ho hem de superar. Tarragona i Reus junts som una cosa molt més seriosa per anar pel món.- No només volem que es mantingui el bonificat, sinó que la tendència ha de ser anar cap a l'autobús gratuït. Això requereix l'intercanviador de Battestini, que ens millori l'eficiència, amb freqüències, estalvi de combustible, i la renovació de la flota. Jo pensava que era inviable econòmicament. La gent hauria de pagar una taxa per la targeta, de 15-20 euros anuals, això implica una recaptació. Molta gent que actualment no està utilitzant l'autobús, que el que volem és fomentar-lo. El dèficit afegit que tindríem seria d'1 milió d'euros, és assumible. Sobretot perquè estem parlant d'un servei públic que no ha de tenir beneficis, no és una empresa capitalista, ha de prestar un servei. Tenim l'emergència climàtica i hem de buidar de cotxes el centre de la ciutat. Les persones que més utilitzen l'autobús solen ser dels barris i d'algunes parts de la ciutat on la renda per càpita és més baixa. Tenir accés a l'autobús és la diferència entre poder estalviar i tenir una mica més de diners o no. En un ajuntament com el de Tarragona hi ha diners, tenim una pressió fiscal de les més altes d'Espanya.- La taxa de la brossa ens agradaria retocar-la, perquè ha estat una pujada molt elevada, i n'hi ha d'altres que volem revisar.- Peatonalitzar sí, sens dubte. De fet, proposem la Illa Corsini, l'última coca de la Rambla, el carrer Apodaca i el carrer del Mar. Que això últim és a expenses d'Adif i ho vam parlar amb el Ministeri. En darrera instància, la Rambla Vella, però aquesta és complicada per tema mobilitat. Amb els carrils bici, s'ha de pensar amb criteri. Per exemple, que la N-340 des de la Mora fins a Tarragona tingui carril bici té tot el sentit, a més a més ens uneix amb el centre. Unir campus universitaris, sí. Però el de Pere Martell no el veig i aquesta prolongació del mateix carrer creiem que és una errada.- Creiem que hem d'aprofitar el que s'ha fet bé i el que no encaixa no utilitzar-ho. Està bé que es facin processos participatius, també és cert que hi van participar 400 persones, d'un cens de 90.000 persones que poden votar. Nosaltres volem recuperar el treball que es va fer amb l'anterior POUM que estava en vigor. El que sí que creiem és que Terres Cavades o la Vall del Llorito és un lloc natural per créixer. Un pla parcial que ens uniria l'A-7 per fer una ronda de dalt de veritat i per fer pàrquings dissuasoris, com el del Roqueral a la Part Alta. Hem de buidar ja la Part Alta de cotxes.- És una de les zones on estan més fotuts, amb diferència a més a més. A Campclar, la Rambla de Ponent ho va canviar tot. Aquí ho volem fer amb la Rambla de Mar. Hi ha un munt de vies que no tenen cap sentit, són 23.000 metres quadrats mantenint només les dues vies. Això ens permetria convertir el carrer Reial en un carrer d'un únic sentit de circulació, amb voreres, i el que genera és que una zona que està degradada deixi d'estar-ho.- El barri tecnològic. No tenim gaire futur com a ciutat, em sap greu explicar-ho d'aquesta manera tan dramàtica. Actualment vivim dels IBI, però això només et permet sobreviure. Intentar buscar un model alternatiu per generar riquesa és bàsic. Les tres "T": tecnologia, talent i turisme. Tenim la universitat, empreses privades i una administració que acompanyi, que és aquí on podem ajudar. Moltes empreses marxaran perquè fa temps que busquen espai i no en troben. Tabacalera també pot jugar un paper aquí. Aquest crec que sí que seria el gran projecte que pot transformar la ciutat i que necessitem.- Aquest mandat es poden sentar les bases per fer-ho possible al següent. CLH vol marxar, podem fer normes subsidiàries parlant amb la Generalitat, i si hem de compensar amb edificabilitat ho fem. Sent una ciutat de costa, a prop de Barcelona, crec que podem tenir el nostre 22@.- Nosaltres tenim més dones que homes entre els 10 primers, 6 dones i 4 homes. És la primera vegada que succeeix i és per mèrits. És un problema seriós de la societat, de la concepció que la dona ha de sacrificar la seva carrera professional. Moltes decideixen dedicar-se a la família, com si no pogués ser complementari, i això passa de la societat a la política.