El PDeCAT treu pit d'haver aconseguit una inversió estatal de 500.000 euros per acabar el camí de ronda de Salou

Sense rastre de PDeCAT-Ara Pacte Local als cartells electorals

Elha tret pit d'haver aconseguit una inversió estatal de 500.000 euros per acabar elde. En un acte de campanya aquest dissabte, el diputat al Congrésha acusat els socialistes d'haver "oblidat Salou" en els pressupostos estatals, on s'ha inclòs una esmena de mig milió d'euros per al municipi. El candidat salouencha reivindicat la "feina de partit" i ha criticat el candidat de Sumem per Salou-PSCper no haver treballat per incloure partides pressupostàries estatals per al municipi. D'altra banda, Bel ha afirmat que les marques electorals "no són rellevants" als comicis municipals i per contra, el que és rellevant són "les persones que encapçalen els projectes".L'alcaldable per Sumem Salou, formació vinculada al PDeCAT-Ara Pacte Local, ha anunciat la inversió de mig milió d'euros provinent d'una esmena als pressupostos estatals per al municipi. Concretament, aquests diners es destinaran a la finalització del camí de Ronda de Salou. Segons Marc Montagut, es tracta d'una aportació que posiciona la vila amb un "equipament turístic de primer nivell" i que començarà a executar-se a partir de l'octubre d'enguany amb una durada aproximada d'obres d'un any.El candidat municipal ha detallat que la inversió es traduirà en tres actuacions: una per integrar el jaciment ibèric de la Cella al camí de Ronda, l'altra per finalitzar l'últim tram i finalment, endreçar el camí empedrat per fer-lo accessible.Amb l'anunci d'aquesta inversió, tant el candidat local com el diputat al Congrés del PDeCAT han reivindicat la "feina de partit" i per contra, han criticat altres formacions, amb menció especial per a l'actual alcalde i candidat per Sumem Salou-PSC Pere Granados. En aquesta línia, el diputat al Congrés Ferran Bel ha acusat els socialistes d'haver-se "oblidat" de Salou als pressupostos de l'estat espanyol, mentre que Montagut li ha recriminat que "sembli que tot el que arriba a Salou és a través del PSC".Preguntat sobre quin efecte pot tenir el fet de no mencionar PDeCAT-Ara Pacte Local als cartells electorals, Bel ha defensat que en uns comicis municipals com els del 28 de maig el rellevant no són les marques electorals, sinó els candidats que encapçalen les llistes. "Si fossin unes eleccions a escala nacional o estatal podria dir que pot ser significatiu, però en un cas com el de Salou, no compta ni el PDeCAT ni Ara Pacte Local, ni el PSC, ni el PSOE, ni Cs, ni Junts... compten les persones", ha sentenciat.