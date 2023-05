Un centenar de veïns tallen la carretera N‑340 per protestar contra l'alberg juvenil de la Ciutat Residencial

Els veïns dehan tallat de manera intermitent aquest dissabte al matí la carretera N-340, a l'alçada de la. La protesta organitzada per lareclama que s'aturi el projecte per instal·lar-hi un alberg juvenil. La plataforma creu que hi haurà, un fet que rebutgen, alhora que reclamen que l'equipament, tancat des de fa dècades, aculli algun servei per als veïns.L'acte s'ha dut a terme des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia i els assistents han comptat amb un vermut per amenitzar la mobilització. En coincidir en campanya electoral, a la protesta s'hi han sumat diferents partits polítics.Tant la institució municipal com l'autonòmica han assegurat en reiterades ocasions que el futur alberg no serà un centre de menors sinó un espai més de la xarxa, que compta amb albergs arreu de Catalunya.