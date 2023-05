Lorena de la Fuente: «Tarragona està en decadència no només des de fa quatre anys»

Lorena de la Fuente, candidata de Ciutadans per al 28 de maig, davant del Banc d'Espanya. Foto: Josep M. Llauradó

és la candidata deper a les eleccions municipals del 28 de maig a Tarragona. Va ser nomenada després de dos anys d'assumir el repte de representar Ciutadans quan el grup municipal s'enfonsava. De la Fuente destaca la seva "lleialtat" al partit en un context en el que es desconeix si la formació taronja serà capaç de repetir resultats.Des del Banc d'Espanya, repassa els errors dels governs municipals del PSC i d'ERC i proposa "escoltar els veïns" i deixar de banda la ideologia en política municipal per tal d'arribar a acords.- La meva situació ha sigut especial, han sigut 2 anys difícils. No he tingut un regidor que estigui al meu costat i que m'ensenyi la feina, m'he hagut d'espavilar sola. En aquesta vida tot són reptes, m'ha agradat assolir allò que em vaig proposar, estic molt orgullosa de mi mateixa. M'ha donat la força necessària com per presentar-me.- Jo crec que la política ha de ser temporal. Una persona no pot estar molts anys en política, perquè et pots acabar acomodant a la poltrona. Sempre hi ha d'haver renovació. En el nostre cas, hi ha estat perquè molta de la gent que hi era no era fidel a la ideologia del partit i ha marxat. En aquesta vida hem de treure la part positiva de tot el que passa, així hem fet neteja i veiem qui creu en el partit o bé qui hi ha per interessos. Aquests últims quan el partit no està en un bon moment marxen, intenten buscar altres partits on els seus interessos es vegin satisfets. A mi m'interessa tenir persones al meu costat que siguin fidels al partit i també a la meva persona.- Aquestes coses no es poden controlar, però el que garanteix que no hi hagi més canvis és la lleialtat de la persona amb els seus principis. En el meu cas, no passarà, no me n'aniré a un Partit Socialista, per exemple, perquè soc una persona molt lleial, tinc principis, tinc valors, jo no em canvio de jaqueta. Els que ara som al partit som molt fidels al partit, del contrari ja haguéssim marxat. Hi ha polítics que miren pels seus interessos particulars, és a dir, on puc ser alcalde, quin partit m'ofereix la força necessària per poder ser alcalde, això no és pensar en la ciutat sinó en el seu interès personal.- Nosaltres som un partit de centre, això vol dir que podem anar tant cap a la dreta com cap a l'esquerra. Com que pensem en la ciutat, arribaríem a pactar amb qualsevol partit que tingui les mateixes o similars idees que nosaltres per a la ciutat, independentment si són d'esquerres o de dretes. El Partit Socialista ens ha criticat l'esquena, mitjançant la pàgina Tarragona Progressa, quan hem donat suport al govern quan han fet alguna cosa bé per la ciutat. No podem pensar tant en la ideologia a nivell municipal, hem de pensar més en el que és millor per la ciutat.- El Banc d'Espanya és un projecte del Partit Socialista i és un fracàs per la ciutat. És un edifici emblemàtic que fa anys que està tancat, no hi ha cap manteniment. El PSC va proposar el Banc de la Ciència i el Coneixement, però no va ser capaç d'executar-ho. Després, amb el govern municipal actual, tampoc no n'han estat capaços i a més a més han perdut tots els fonts europeus. Aprofito per demanar la dissolució de la Fundació Tarragona Cultura i Coneixement, que es va crear pel projecte del Banc d'Espanya, perquè a més que no compleix el seu objecte social també costa més de 100.000 euros anuals als tarragonins i tarragonines. Creiem que hi hauria d'anar el Patronat Municipal de Turisme. Seria un focus d'atracció turística important i serviria com a punt d'atenció.- Moltes vegades estem donant la culpa al govern municipal i jo no dic que no se li hagi de donar perquè crec que no ha estat a l'alçada de les circumstàncies, però no oblidem que Tarragona està en decadència no només des de fa quatre anys. Fa molts anys que la ciutat de Tarragona està adormida, que ja no podem dir amb orgull que som capital de província. Recordem que el PSC ha estat governant la ciutat 12 anys.- Per exemple, en la seguretat. Sempre s'ha dit que hi havia percepció d'inseguretat, el que seria necessari és incrementar la plantilla policial, les patrulles a peu, això dona certa seguretat al ciutadà i és un efecte dissassiu. També, renovar la flota de vehicles de la Guàrdia Urbana, que ja estan molt obsolets. Les càmeres de videovigilància són una reivindicació històrica, a Ponent, al centre de la ciutat, a la Móra-Tamarit i a Boscos.- Que l'autobús municipal sigui gratuït per a tothom, que és una proposta del PSC, m'agradaria saber els impostos que tu deixes de percebre d'on sortiran. Pujant impostos, segur. El que creiem és que cal construir més pàrquings dissuassius en diferents punts de la ciutat i amb el bitllet del pàrquing tinguis gratuïts dos viatges del bus. Nosaltres no plantejarem projectes faraònics, sinó que siguin en benefici de la ciutat i que puguem complir en quatre anys. Hem de ser realistes, l'Empresa Municipal de Transports és deficitària.- Volem fer carrils bici que siguin útils i segurs. Nosaltres proposaríem que hi hagués una modificació del traçat de Marquès de Montoliu, plaça Imperial Tàrraco i Pere Martell d'acord amb les peticions dels veïns, per la seguretat dels vehicles i dels vianants, i proposaríem l'ampliació del traçat a Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador.- L'avantprojecte del POUM preveu un creixement urbanístic, però el contempla només per la zona de Ponent i nosaltres creiem que hauria de ser en altres zones de la ciutat, com Llevant, unint Sant Pere i Sant Pau amb el centre de la ciutat, enllaçant el barri de Sant Salvador amb el de Sant Pere i Sant Pau. Volem que els nuclis urbans no estiguin aïllats, d'aquesta manera facilites la prestació dels serveis públics. Tenint en compte que el terme municipal és limitat i que el sòl urbanitzable cada vegada és menys disponible, hauríem de créixer verticalment.- Tarragona paga una barbaritat pel contracte de la neteja, d'aquí que hagin augmentat un 28% la taxa. No podem ofegar més els ciutadans, tenint en compte a més que Tarragona està bruta. El plec no està malament i els treballadors no s'han de preocupar, tenen garantida la subrogació. Des de Ciutadans defensarem els treballadors si perden els seus drets.- Ha faltat diàleg. La Ciutat Residencial és un clar exemple, tota la zona de Llevant ha dit per activa i per passiva, han fet consultes a la ciutadania, que no volen un alberg perquè creuen que hi poden haver persones conflictives. El govern havia d'escoltar els ciutadans. Nosaltres apostem perquè hi hagi una residència pública, perquè la població tendeix a envellir i no tothom té diners per pagar-se una residència privada, quin espai millor que aquest.- Si soluciones els problemes que té la ciutat quant a via pública, seguretat, temes urbanístics, el comerç, el turisme... Has solucionat tots els temes d'una ciutat. Això no són actuacions de gestió, és un èxit tal com estem ara.- Alguns d'aquests partits que presenten homes com a caps de llista s'han omplert la boca, almenys aquests dos anys que jo he estat, de dir que els seus partits són molt feministes. Com s'entén això? En les quatre capitals de província de Catalunya, totes les candidates de Ciutadans són dones. Practiquem amb l'exemple.