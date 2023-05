Tarragona acull un segon contingent de vuit refugiats sirians afectats pel terratrèmol de Turquia

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha derivat a la demarcació deun segon contingent deafectats pel terratrèmol a, registrat el passat mes de febrer. En total, són 161 les persones que han arribat aquest divendres a. Es tracta de 36 famílies, quatre de les quals són monoparentals. Del grup de refugiats, el 47% són dones i el 46% són menors d'edat. Totes elles seran derivades a itineraris d'acompanyament individualitzat amb els quals es treballarà per la seva integració a la societat. Segons informa el govern espanyol, la majoria dels refugiats seran traslladats al, seguit de Madrid, Màlaga i Huelva.El primer contingent de refugiats que es va derivar a Tarragona va arribar al març, amb sis persones. L'acció responia al pla de reassentament de refugiats aprovat per la Moncloa, que té per objectiu donar resposta a la crida internacional que l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) havia fet arran del sisme a Turquia i Síria, que va deixar més de 50.000 morts.