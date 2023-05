Acció Climàtica articula un sistema «d'emergència» de rec per «salvar» 4.000 hectàrees d'avellaners al Camp de Tarragona

Elestà articulant un sistema "d'emergència" de rec per "salvar" 4.000 hectàrees d'avellaners al Camp de Tarragona, i evitar així que s'hagin d'arrencar a causa de la falta d'aigua al pantà de. Ho ha dit la consellera d'Acció Climàtica,, en una visita a Verdú per valorar l'impacte de la sequera en aquesta zona de Ponent.Jordà ha assegurat que es tracta d'una acció de "cirurgia" per fer front a l'impacte en l'agricultura de la sequera. Segons ha pogut saber l'ACN, dimecres 24 de maig hi ha prevista una reunió amb la comunitat de regants de Riudecanyes per estructurar aquest sistema de rec.Sobre aquest anunci, Unió de Pagesos ha demanat que Acció Climàtica "concreti els mecanismes de col·laboració" entre l'i les comunitats de regants deli del pantà de Riudecanyes. També que es "materialitzin" les obres d'emergència per salvar els conreus llenyosos que tenen dotació de reg de l'embassament de Riudecanyes.