Un detingut a Valls per cremar set vehicles

Elsvan detenir adimecres passat un home, de, com a presumpte autor d'un delicte de danys. Els fets van succeir el mateix dia, al voltant de les tres de la matinada, quan diversos testimonis van alertar al 112 d'un vehicle cremant al. Segons les informacions, després d'iniciar-se el foc, van sortir corrents del pàrquing en direcció laLes patrulles policials van comprovar que hi havia un vehicle completament calcinat, un altre parcialment cremat i cinc més presentaven afectacions pel foc en diferents graus. Immediatament, es va muntar un dispositiu policial per tal localitzar els dos responsables. Poc després, gràcies a la col·laboració ciutadana, es va aconseguir detenir un d'ells.La investigació continua oberta per a identificar i detenir el segon implicat. El detingut passarà a disposició judicial en les properes hores davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.