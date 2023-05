La URV participa en un projecte internacional sobre els problemes de salut en l'addicció al treball

Laparticipa en un estudi global sobre l', que busca conscienciar al voltant d'una problemàtica que preocupa, cada vegada més, les institucions sanitàries i els governs. El projecte, dirigit des de dues universitats poloneses,, i amb la participació d'institucions de més d'un centenar de països de tot el món, ha d'ajudar a visibilitzar i definir l'addicció al treball per millorar-ne la prevenció, la detecció i el tractament. La primera part del projecte consisteix en una enquesta de gran abast. En cadascun dels cent països participants se'n realitzaran diversos centenars.L'enquesta permetrà incidir de manera especial en la prevenció, ja que una vegada feta retorna als participants un informe amb els seus resultats, cosa que ajudarà a detectar possibles casos abans que siguin greus i a conscienciar-los sobre quina és la seva relació amb el treball.El projecte està vertebrat a través d'una web que recull coneixements científics d'última generació i proporciona informació essencial sobre l’estat clínic de l'addicte al treball, els factors de risc, les conseqüències, els enfocaments de prevenció i les intervencions terapèutiques. També pretén ser una plataforma per a la col·laboració internacional de científics, professionals, organitzacions sense ànim de lucre, institucions, estudiants i mitjans de comunicació. Tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la consciència sobre l'addicció al treball, proporcionar la informació més precisa i integrar els esforços per contrarestar aquest problema individual, social i econòmic altament perjudicial.