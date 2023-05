L'empresa FCC rep la multa de 250.000 euros per barrejar al Serrallo envasos amb rebuig

S'aprova inicialment el projecte d'urbanització del PP-1

La sanció anunciada a l'empresa adjudicatària del servei de neteja de Tarragona,, ha estat ratificada aquest divendres al plenari municipal. Només el PP s'ha abstingut en la votació d'un punt en què el conseller de l'àrea,, s'ha mostrat "molt trist", donat que a través d'inspectors van poder demostrar documentalment que s'estava barrejant fracció de resta i d'envasos al barri del. Fortuny ha demanat "disculpes" als veïns d'una zona que recentment formen part d'una prova pilot de reciclatge amb contenidors tancats i als quals només s'hi pot accedir amb targeta.Elsde la multa són resultat d'un expedient iniciat al febrer i, per ara, és l'únic cas d'aquesta envergadura amb el que s'ha trobat el consistori, si bé el govern ha reclamat de nou que tots els partits donin suport al, licitat fa mesos, un cop passin les eleccions.En l', FCC ha estat doncs protagonista de nou del ple, per una acció que Fortuny ha titllat de "maliciosa", donat que segons la versió municipal el primer camió que recollia el rebuig en un total de tres nits va passar de llarg i va ser amb el segon, també de la mateixa fracció, va retirar la part d'envasos.En un punt anterior, de fet,, ara en pròrroga.En la junta de govern posterior, l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització del, a tocar de la carretera N-240 i de les avingudes Andorra i Catalunya. Es calcula que durant aquest any 2023 s'aprovi finalment la urbanització i la reparcel·lació i que en el primer semestre de 2024 es comencin les obres de manera definitiva. En total, hi ha planificats 338 habitatges, 100 dels quals de protecció oficial, i un aparcament dissassiu de 300 places, a banda d'un carril bicicleta.