Creen una boia pionera per conèixer l'estat de la mar en temps real i utilitzar les dades per a usos quotidians

De la neteja del litoral a mobiliari urbà

L'empresa, situada a, ha estat la primera en crear unaque informa de l'estat de la mar i altres paràmetres ambientals per a usos quotidians. L'objectiu és que els ajuntaments dels municipis costaners disposin d'aquesta informació i puguin utilitzar-la, per exemple, per determinar el color de la bandera que ha d'ondejar a les platges catalanes.El projecte va començar el 2019 de la mà de la UPC i, actualment, ja es troba al mercat.és un dels municipis que s'ha mostrat interessat en adquirir la boiaper aquest estiu. Paral·lelament, la companyia també ha creat uninnovador en laDurant el 2022, i gràcies a una subvenció dels fons FEDER, els socis de l'empresa Ona Safe & Clean,, conjuntament amb un equip de la UPC van poder construir i instal·lar una cinquantena de boies Douglas en diversos punts de la costa catalana. Aquesta prova pilot va evidenciar l'eficàcia d'un producte que Cruañas i Curto esperen que esdevingui "una eina més per a la seguretat de les platges".De moment, els dos socis ja han iniciat una roda de contactes amb alguns ajuntaments de la costa, com és el cas de Cambrils, qui ja s'ha mostrat interessat en adquirir el producte i poder-lo utilitzar aquest estiu. L'empresa constantinenca també s'ha reunit amb altres consistoris, així com amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Diputació de Barcelona, entre altres.Paral·lelament, Moisès Cruañas i David Curto també han dissenyat un dron marí per netejar els plàstics i la brossa de la superfície. Segons els socis, l'embarcació anomenada Seadron també és pionera a l'estat espanyol, ja que és l'única que incorpora energies netes en la seva construcció i explotació.Des de fa uns mesos, els fundadors d'Ona Safe & Clean donen una segona vida als plàstics recollits i els converteixen en papereres i bancs. Ho fan a través d'un projecte anomenat 'Eco-Urban' i de la mà d'una empresa d'Igualada (Anoia) dedicada al disseny i a la construcció del mobiliari urbà.