ERC proposa la revisió del nomenclàtor urbà de Tarragona per eliminar noms de carrers amb reminiscències feixistes

Visita al Museu Bíblic

L'alcalde dei candidat a la reelecció,, ha afirmat el compromís d'en matèria de memòria democràtica i ha assegurat que durant el pròxim mandat es durà a terme un estudi i es farà una revisió del nomenclàtor urbà de Tarragona per eliminar els noms dels carrers de la ciutat dedicats a l'exaltació personal o col·lectiva del feixisme, la repressió de la dictadura franquista o la sublevació militar de la. Dilluns vivent passarà per la comissió del nomenclàtor de l'Ajuntament de Tarragona el canvi de nom de laper, pedagoga i professora de llengua catalana represaliada pel franquisme.Ricomà també ha explicat que es continuarà fent difusió i divulgació de la història de la ciutat, es recuperaran i senyalitzaran els espais de memòria i s'arranjaran aquells que ja ho estiguin i que presentin les deficiències pròpies del pas del temps. A més a més, es consolidarà la programació conjunta d'actes de difusió de memòria democràtica i lesamb els centres docents, entre moltes altres accions. "És important que aquesta tasca de difusió es vegi reforçada perquè cal que els més joves coneguin la història de la ciutat, el creuament de valors democràtics i antidemocràtics i que es transmeti que la convivència i la pau són l'única manera que progressin les ciutats", ha afegit.Durant aquest mandat hi ha hagut una aposta real per a la Memòria Democràtica, s'ha creat a l'Ajuntament de Tarragona la conselleria de Memòria Democràtica i també la Comissió de Programes de Memòria democràtica. S’han retiraten edificis, s'han homenatjat als deportats tarragonins als camps de concentració nazi amb la identificació d'on vivien amb les llambordes de memòria, s'ha invertit al refugi antiaeri del Museu Bíblic, s'ha institucionalitzat l'acte de commemoració de l'assassinat dei, també, a proposta de l'alcalde Pau Ricomà, es va declarar el 14 d'abril, dia dels valors republicans a Tarragona. Una altra de les accions és la dignificació de la fossa comuna al cementiri de Tarragona dels afusellats a la Guerra Civil Espanyola i l'arranjament del monument dels tarragonins deportats als camps d'extermini nazis."En aquestes eleccions ens juguem que la memòria democràtica continuï sent una prioritat o bé que quedi en l'oblit. Volem la construcció d'aquesta societat crítica, cívica, formada i compromesa, a través de l'educació i el coneixement de la nostra història", ha destacat Ricomà.L'alcalde, sobre la possibilitat que entri l'extrema dreta a l'Ajuntament, ha fet una crida a "que hi hagi un verdader pacte amb les forces democràtiques per no fer cap acord ni ser investits amb els seus vots i per no deixar que cap grup d'aquesta ideologia pugui tenir influència al consistori i també que hi hagi un pacte perquè no s'aturi el programa de memòria democràtica que s'ha engegat durant aquest mandat".Per la seva banda, la consellera de Justícia,, que s'ha desplaçat a la ciutat per donar suport a la candidatura de Ricomà, ha destacat que "a Tarragona s'ha fet molta feina en matèria de Memòria Democràtica durant aquest mandat i les línies d'actuació situen aquesta ciutat com a capdavantera en qüestions sobre aquesta temàtica".La consellera Ubasart, ha apuntat que "la memòria democràtica és important per conèixer el passat, però també per construir un present i un futur de convivència i de democràcia i en això el món local hi té un paper molt important. La realització d'accions i iniciatives com les que ha liderat Pau Ricomà en són un bon exemple"Pau Ricomà, juntament amb la consellera Ubasart i Joan Tardà han visitat aquesta tarda el refugi antiaeri del Museu Bíblic. Després s'han desplaçat fins al, on s'han col·locat dues llambordes Stolpersteine en memòria de tarragonins deportats als camps d'extermini nazis.