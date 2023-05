El Port de Tarragona preveu reduir l'aportació de sorra a la platja de la Pineda amb els espigons a partir de 2027

Elpreveu reduir l'aportació dea laa partir del 2027, quan s'estima que finalitzi la construcció dels espigons que s'han d'instal·lar als dos extrems. L'objectiu és que aquestes infraestructures ajudin a, sense necessitat de fer-ne aportacions anuals com en les últimes dues dècades. De fet, aquesta setmana s'han iniciat les tasques de reposició de sorra en aquesta zona, a través d'unaque, enguany, té una major capacitat i un nivell d'emissions inferior.Es preveu que es descarreguin 100.000 metres cúbics de sorra. Aquesta aportació s'emmarca dins un contracte de quatre anys per al període 2020-2023 i amb un pressupost total de 2,4 milions d'euros.Des de fa 20 anys, i fruit d'una declaració d'impacte ambiental per la prolongació del, el Port de Tarragona s'ha vist obligat a aportar sorra a la platja de la Pineda. Uns treballs que serveixen per, i deixar la zona prepara abans que arrenqui la temporada d'estiu.Amb la construcció dels dos futurs espigons i el tancament del port amb el, l'Autoritat Portuària preveu reduir aquestes aportacions de sorra, que durant els últims quatre anys, han suposat una despesa de 600.000 euros anuals."La idea inicial és fer dos espigons a la platja que estiguin integrats en la trama urbana de La Pineda, de manera que es compartimenti la zona en tres trams per fer-la més resilient als temporals que puguin haver-hi", ha detallat l'enginyer i cap de divisió d'Infraestructures i Conservació del Port de Tarragona, Oriol Queraltó.De moment, i mentre aquests dos projectes no siguin una realitat, el Port de Tarragona no descarta continuar aportant sorra a la costa sempre que es necessiti De fet, l'ens portuari ha defensat que un dels seus objectius és "vetllar per l’entorn natural en tots els seus àmbits d’actuació", però, "especialment en el que es refereix a les obres".