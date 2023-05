La justícia declara Núria Besora regidora trànsfuga i Junts per Montblanc demana no allargar el cas

L'ha estat condemnat a pagar les costes d'un contenciós administratiu presentat pel grup municipal de, el seu portaveu, ha explicat en roda de premsa que la regidorahaurà de retornar els diners percebuts pel que fa al sou de tinent d'alcalde, càrrec que va obtenir per marxar del grup i posar-se del costat de l'alcalde,. La justícia la declara, un fet que ja es va conèixer a través del mateix govern, que va denunciar haver estat "". Sigui com sigui, Junts per Montblanc reclama a Josep Andreu que "no allargui" un error que atribueixen al mateix alcalde, i que no s'afegeixin més costos econòmics públics a la via judicial.Elva dictar la sentència aquest passat 11 de maig i la va comunicar a totes les parts el dia 15. No ha estat fins avui, però, que el grup municipal denunciant, Junts per Montblanc -en mans del-, ha sortit a explicar el seu posicionament. Junts calcula que són aproximadamentels que haurà de retornar -el que suposen els diners percebuts per assistir a la- la regidora Núria Besora. També s'hi afegeixen elsque haurà de pagar el consistori, condemnat a pagar les costes judicials, i elsaproximadament ja invertits per part de la casa de la vila.Tot plegat va començar amb les, quan Junts per Montblanc va obtenir 5 regidors.. Poc després, va entrar al govern local, presidit per Josep Andreu. És a dir, va passar de l'oposició al govern, malgrat que la llei contra el transfuguisme detalla que. És això el que considera la justícia, que informa que Besora hauria incomplert les seves promeses electorals quan es va presentar en la candidatura de Junts per Montblanc.Vinya ha explicat que van preferir mantenir aquests fets entre les parets de l'Ajuntament i que va ser l'alcalde qui ho va fer públic. Els rescursos administratius no van tenir resposta favorable i és per això que, diu, van recórrer a la justícia. Tot plegat, Junts ho valora com una "maniobra" de l'alcalde i també de secretari,, que ara forma part de la candidatura de, liderada per Josep Andreu."No és ètic que la persona que ha de ser més neutral a l'Ajunatment sigui membre d'una llista electoral", han denunciat des del grup municipal, alhora que han detallat que no ha renunciat al seu càrrec durant la campanya, sinó que es troba de vacances.Des de Junts per Montblanc s'han mostrat "orgullosos" que tot plegat hagi desembocat en una sentència contrària al transfuguisme i "satisfets" que hagi sortit a la llum. "És una mostra més de la mala praxi de l'alcalde", han comentat aquest dijous des de la seu del Col·legi de Periodistes de Tarragona, i per això han afegit que "".