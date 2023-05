Unió de Pagesos i la DOP Avellana de Reus alerten que la sequera podria frenar el relleu generacional de l'avellana

Perilla l'aigua dels aqüífers

Una avellana més petita

i ladees mostren preocupats per l'impacte que pot tenir laen elsi com pot afectar al relleu generacional en el sector de l'avellana. El responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos,, explica a l'ACN que la situació actual comportarà una "mala collita" que pot afectar el jovent que s'ha incorporat a la professió."Tenen plans de millora i han de pagar crèdits", recorda Martín. Insisteix en la necessitat de "prendre mesures" perquè puguin continuar al sector i aquest "no acabi desapareixent". Des del sindicat alerten que a causa de la falta d'aigua, es podrien perdre 4.000 hectàrees d'avellaners al Camp de Tarragona que depenen de l'aigua del pantà deMartín subratlla que és un sector que està "tocat" des de fa anys a causa de les males collites i els preus baixos de l'avellana. "Portem quatre o cinc anys que no hi ha manera de remuntar-ho", lamenta el pagès. A més, aquest 2023 se li suma la despesa "alta" en electricitat perquè han hagut de començar a regar abans per la falta de pluges.Des del sindicat remarquen que els arbres s'hauran d'arrencar i plantar-ne de nous. La pagesa i presidenta de la DOP Avellana de Reus,, comenta que la situació actual també afectarà els pròxims set anys, ja que és el que tarda a créixer un avellaner per tenir una producció "al cent per cent".Els agricultors tampoc tenen garantida l'aigua dels aqüífers. Gomis, que també és membre d'Unió de Pagesos, apunta que a finals de juny i a inicis de juliol, molts pous s'assecaran. Per això, Martín demana als ajuntaments que prioritzin l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) per a ús de boca i que deixin de "gastar" aigua dels aqüífers.Per fer front al període de sequera, Unió de Pagesos ha presentat un document amb 50 mesures al Ministeri d'Agricultura on demanen, entre altres qüestions, la flexibilització dels cabals ecològics en les zones afectades per la sequera o modernitzar els sistemes de regadiu.La manca d'aigua també podria afectar a la mida del fruit de l'avellana, amb una mida "un pèl més petita", expressa Gomis. Ara al maig és quan el fruit comença a créixer i l'escassetat d'aigua afectarà directament. Tot i això, la DOP espera una avellana organolèpticament igual a la de les temporades anteriors.