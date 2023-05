Maria Mercè Martorell: «La ciutadania demana un canvi»

Maria Mercè Martorell, cap de llista del PP a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Fa 16 anys que no trepitja el saló de plens i va trencar el carnet del partit pel qual ara es torna a presentar.és una política d'èpoques anteriors, acostumada a passejar pel carrer i a parlar amb la gent. Aquest proper 28 de maig liderarà una nova etapa dela Tarragona, després de dos mandats complicats per a aquest espai polític.Tingui o no un impacte en l'electorat, Martorell està convençuda que aquest nou mandat governarà. S'emmiralla en altres ciutat d'arreu de l'Estat i vol fer servir sobretot elcom a pol d'atracció del turisme.- Feia molt de temps que hi havia gent que em deia que havia de tornar perquè la ciutat no està com es mereix. Durant aquests 16 anys havia tingut moltes propostes.- No, cap de les altres era del PP. Jo vaig entrar amb 28 anyets, 4 a l'oposició i 8 de tinent d'alcalde, vaig sortir amb 40. Sempre vaig dir que si algun dia tornava seria amb el Partit Popular. En tots aquests anys mai he fet cap manifestació per perjudicar la ciutat, però en els últims temps es veu que Tarragona està molt deixada, que hi ha poca seguretat, que està bruta... Estem arribant a un punt de no retorn, estem perdent molts trens. Sabem que hem passat una crisi i una pandèmia, però també l'han passat a altres llocs. I Màlaga té 25 museus i és un transatlàntic a tota màquina.- Però fa molts anys, ja.- Sí.- L'època que ha estat molt negativa per a la ciutat ha sigut aquests últims quatre anys. S'ha ajuntat a una situació que ningú a la vida es podria haver imaginat, però ha passat i s'ha continuat endavant. En el cas de Tarragona, és el contrari. És molt difícil que totes les zones de la ciutat, per damunt d'ideologies, pensin el mateix. Si tothom veu que s'estan perdent oportunitats, actius, que cada dia es tanquen negocis, que està bruta, que no està il·luminada, que hi ha inseguretat... És que hi és. Sense cap negativitat contra ningú, però creiem que el que està demanant la ciutadania és un canvi. La renovació és sempre molt sana.- Els altres partits, ho deia Churchill, no són enemics, són adversaris. En el seu moment vaig tenir amics de tots els colors polítics i alguns els he mantingut i els segueixo tenint. Això era el que em feia por que s'hagués perdut, de vegades sembla que tot s'ha radicalitzat molt. Em feia por, però no ha canviat, en certa manera estic contenta. El que ha canviat és la rapidesa a l'hora de difondre a les xarxes, el seguiment de gent de totes les edats, això em fa il·lusió.- Érem les dues cares visibles de potenciació de la ciutat. Amb l'Esteve som del mateix club de Rotary i em deia que havia anat a l'Ajuntament i que s'havia trobat algun funcionari i que li havien dit que tornéssim. Quan a mi em van fer la proposta, li vaig dir si s'apuntava de nou. Ell és una persona molt estimada no sols al Serrallo sinó a la ciutat també. La feina que ha fet a nivell de Confraria, en una situació complicada en la pesca, és bona. El que venem en aquesta llista és gestió, amb persones que ningú viu de la política, professionals de les seves àrees per afrontar un govern.- L'altre dia una persona em deia que li agradava la llista perquè si en traiem 4 som 3 dones. A mi sí que em sorprèn en aquests moments que no hi hagi més presència. Quan em vaig fer sòcia del Nàutic, aquell any era l'única dona. A l'advocacia, no cal que ho digui, fa 30 anys. Em sorprèn que es parla molt però a l'hora de la veritat s'aplica poc.- Sí, en temes com seguretat, neteja, il·luminació, treballar per protegir les propietats de les persones... Quan parlem d'okupació, sembla que ens referim al xalet de no sé qui. No, a qui sol perjudicar més és a la persona que ha treballat tota la vida, que s'ha pagat una hipoteca, o la del seu pare o la seva mare. Amb això tothom hi està d'acord, però després tenim un repte molt important que és el POUM. L'últim POUM va marcar la ciutat. I el patrimoni com a motor de la ciutat, amb nous equipaments museístics, noves rutes, visites, i fer que la gent es quedi a la ciutat, no que vingui 3 hores i que se'n vagi. Per fer-ho, hem buscat persones amb aquests perfils.- Tarragona és una ciutat que ha de mirar al mar. A diferència de ciutats com Reus, que són circulars, la nostra és una ciutat molt disseminada. Però si tenim una zona de costa, de mar i de platja, que dona una qualitat de vida molt bona, el que no podem fer és donar-li l'esquena. Tenim una problemàtica, que és la via del tren, però que potser ens ha permès no tenir cases a primera línia de mar. Algun dia es podrà solucionar, és el que hi ha. Les zones de polígon són per al desenvolupament industrial. Sembla que el que es vulgui fer és carregar-se tot això i acostar la població a la petroquímica. Tenim experiències molt tristes, no és precisament als espais on hem d'anar sinó als espais que ens queden en direcció al mar.- No ens salvarà l'economia treure-ho. En els comptes generals de l'Ajuntament, ni puja ni baixa gaire. El que s'ha de fer és buscar fons a l'exterior. No s'ha d'anar amb una idea recaptatòria, el que fa això és empobrir i esgotar. Més persones tributant menys són més diners, que no poques persones que les estiguis escanyant.- Tenim una ciutat amb una orografia molt complicada. Amb els carrils bici, s'ha col·lapsat les artèries principals de la ciutat, com pot ser Marquès de Montoliu o Pere Martell. Realment quantes bicicletes o patinets hi passen? Quin impacte tenen? Ens suma o ens resta? Potser en alguna zona sí, però en zones centrals de la ciutat no. Més carrils bici, no en volem.- Entre el 1995 i el 2007, que és quan jo vaig ser-hi, hi va haver pactes de ciutat entre Convergència i el Partit Socialista, després Convergència i Unió i el Partit Popular. Això ho diran els votants, diran qui vol que estigui i a qui no vol. A la meva època, molts dels projectes els vam pactar entre tots els partits polítics perquè la projecció de la ciutat és una cosa que tots volem. Mai a la vida hem jugat en clau negativa ni en contra de la ciutat.- Jo crec que el resultat de les eleccions serà aquest. La ciutadania està molt cansada, sí que vol un altre canvi, potser més de gestió i no de política.- Ha sigut un govern opac, ha costat molt la interlocució. En altres èpoques era molt fàcil, jo sortia a les 5 de la tarda de la Casa Castellarnau i tenia un seguit de persones per rebre. El que vol la gent de Tarragona és que vagis pel carrer, que et puguin dir tant a favor com en contra. Els alcaldes que realment tenen èxit són gent que es mouen pel carrer i que no els fa por que els aturin i els diguin què volen. Si t'amagues o et fa por que et critiquin, no et presentis a la política municipal.