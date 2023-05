Jordi Collado proposa que l'Anella Verda de Tarragona sigui un parc natural

Greenbelt'26

A tocar del tram sec del, el candidat a l'alcaldia d'Tarragona,, ha fet una declaració d'intencions respecte a la gestió dels espais naturals de la ciutat. "Tenim un patrimoni històric, però també tenim d'un de natural que hem de protegir com és l'. És per això que l'Anella no pot dependre de les minories i majories absolutes al ple municipals i ha de tenir una entitat jurídica pròpia", ha declarat.Amb aquesta idea Collado recorda que la figura deper un entorn natural és la millor manera de blindar la seva explotació en un futur i que donaria peu a què "qualsevol ciutadà pugui defensar-la davant dels jutjats de qualsevol agressió". Aquesta idea s'ha aplicat a llocs com ela Múrcia o ela l'Equador. Amb aquesta cobertura, l'Anella Verda tindria dret a la seva evolució naturalment. Les dues opcions que proposen per aquesta protecció màxima de l'Anella és la creació d'un parc natural o d'un parc agroforestal.El candidat ha fet referència al riu Francolí com una. "Una barrera que també és mental, per això tenim la lògica que aquest espai ha de superar les dues barreres i deixar de ser una frontera". Collado aposta per la renaturalització del Francolí, convertint l'Horta Gran en un parc agroforestal on la ciutadania li pugui treure un valor ambiental i educatiu, però també de reservori que permeti la sobirania alimentària en un marc de proximitat i alimentació quilòmetre zero.Pel que fa al projecte Greenbelt'26, el candidat alcaldable ha recordat que ha estat "gràcies a les entitats ecologistes de la ciutat com SOS Costa Daurada, Greenpeace i Ecologistes en Acció, que s'ha tirat endavant el projecte i ha declarat que és una oportunitat on s'haurà de gestionar bé". "Els governs generalment van darrere de les entitats en aquest aspecte, però sort que a casa tenim un bon moviment ecologista", ha destacat.Per altra banda, Collado ha criticat els projectes que han anunciati elde crear uno "districte 22@", on ara es troben les instal·lacions de la. Un projecte urbanístic que, segons el líder d'ECP, envairia espais naturals i estaria a tocar encara de grans contenidors de combustible del Port, així com de la indústria"Al prop del riu no t'hi facis el riu, que diu la dita; no podem pensar en un nou barri al costat d'una zona on es poden produir riuades i que cada cop que passa, deixen inundada la Part Baixa. El riu pot créixer d'una manera desmesurada i no es pot controlar", ha remarcat Collado qui descarta directament aquesta iniciativa d'urbanització.Finalment, Collado aposta que la gestió de l'Anella Verda es faci amb una brigada potent que gestioni el bosc i converteix l'espai natural en un lloc envejable.