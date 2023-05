Creen càpsules biodegradables per als productes de neteja i la cura personal

Un projecte del grup de recerca(Materials, Membrane and Encapsulation Technology), del departament d'Enginyeria Química de la(URV), desenvolupa, un cop han fet el seu ús.L'equip col·labora amb empresesper millorar l'encapsulació de detergents, cremes, sabons i altres components actius. Preparen càpsules de diversos tipus segons les necessitats, per exemple, que reaccionin amb la llum, que tinguin estabilitat, que prolonguin un perfum o que s'adhereixin als teixits. De moment, la recerca es fa a gran escala i un cop es comprovi la degradació, es reduiran a escala real amb els mateixos efectes.El projecte estudia la degradació de grans càpsules per manipular-les millor i poder-les caracteritzar i utilitzen un colorant blau com a agent blanquejador. Després, un cop comprovat que aquestes noves macrocàpsules es biodegraden, en reduiran la mida i es podran introduir al mercat. L'objectiu és contribuir a reduir l'emissió de plàstics al medi ambient amb aquestes microcàpsules basades en polímers naturals que es poden degradar fàcilment.La normativa europea s'ha tornat molt més estricta amb les microcàpsules, que acostumen a ser de plàstics i que un cop alliberen el component actiu es degraden amb molta dificultat i acaben a les aigües residuals.