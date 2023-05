La seu de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya s'ubicarà a l'edifici institucional del Port de Tarragona

"Accelerar" el desplegament de les renovables

Tres projectes pilot

La seu de lades'ubicarà a la primera planta de l'edifici institucional del. La Generalitat ha escollit aquest emplaçament perquè el Port de Tarragona és una estructura "bàsica i estratègica" per l'arribada de l'hidrogen a Catalunya, ha justificat el director de l'Oficina Tècnica Vall de l'H2,La seu estarà també a la ciutat de la, la universitat que va iniciar el projecte, i al territori on es troba el complex industrial químic més gran del sud d'Europa. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat,, ha destacat que Catalunya ha de ser "líder en la transició energètica" a Europa. Aquesta setmana ja es farà el trasllat per començar a treballar.Justícia ha insistit que des de l'oficina "es donarà suport a qualsevol iniciativa en el territori català", "no és una oficina únicament per Tarragona, sinó per tot Catalunya", ha dit. També ha destacat que, amb el "suport i ajuda" de la Vall de l'Hidrogen, amb la fita macada pel 2050.En la mateixa línia, el conseller ha comentat que l'hidrogen verd és un "factor necessari per mantenir la indústria, l'activitat i els llocs de treball" i ha apuntat que la indústria "serà verda o no serà". El responsable de Treball també ha subratllat que la Vall de l'Hidrogen crearà nous llocs de feina, tot i que ha evitat quantificar el nombre.L'escull principal del projecte és la necessitat d'una gran quantitat d'energia renovable perquè l'hidrogen es pugui considerar verd. Torrent s'ha referit a aquesta qüestió indicant que "necessitem cometre el procés de les renovables sí o sí". El conseller ha dit que caldrà "accelerar" el desplegament de les renovables. "És una responsabilitat que tenim com a país si volem que la indústria sigui competitiva", ha sentenciat.L'oficina tècnica i el Port de Tarragona estan desenvolupant tres projectes pilot per utilitzar l'hidrogen verd en el transport. D'una banda, treballen en la reconversió d'una màquina de tren amb motor dièsel a hidrogen. També mantenen converses, diuen, amb empreses estibadores per usar hidrogen a les grues per fer operacions d'estiba dins el recinte portuari. Finalment, preveuen descarbonitzar les embarcacions auxiliars de l'ATP, usant-ne d'elèctriques.