Descobreixen l'únic fòssil conegut de llop etíop, amb més d'un milió i mig d'anys d'antiguitat

Un article publicat a la revista especialitzadadocumenta la troballa de l'(Canis simensis), una de les espècies més rares i amenaçades del món. L'estudi, coordinat per l'investigador ICREA de l'(IPHES-CERCA),, data amb mésl'antiguitat de la mandíbula inferior dreta apareguda al jaciment de, a les terres altes d'. Aquesta datació constata que la seva presència va ser molt anterior a la que fins ara s'havia considerat -menys de 100.000 anys de la seva arribada a la zona-.La troballa del fòssil ha de permetre desenvolupar programes de recuperació i conservació, segons l'estudi. Actualment, la població no arriba als 500 individus -només 200 adults reproductors- repartits en diferents punts de les muntanyes més altes d'Eitiòpia, a més de 3.000 metres sobre el nivell del mar, amb unes possibilitats de supervivència són mínimes. L'hàbitat característic de l'espècie és el prat de tipus afro-alpí, s'alimenta de rosegadors, llebres i carronya. També cooperen per caçar antílops, petites cabres o ovelles domèstiques.Un equip de la Universitat Hebrea de Jerusalem va trobar el fòssil de la mandíbula en les excavacions del jaciment de Melka Wakena el 2017, fet que ha permès ara els investigadors a retrocedir la seva presència en el temps a l'Àfrica. És l'únic fòssil trobat fins ara. La troballa, segons els experts, és significativa per a la investigació sobre l'evolució humana a l'Àfrica.