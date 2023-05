Josephine Agustí, dona trans: «Vam haver de lluitar per canviar el gènere de la llicència federativa de ciclisme»

Nou servei d'assessorament jurídic

Havia practicat durant més de dues dècades alamb una fitxa federativa masculina sense cap problema. En el moment, però, que va decidir fer el trànsit i va reclamar, a principis d'any, que se li reconegués oficialment el canvi de gènere, la reusencava comprovar que no seria un procés fàcil. Laes negava a acceptar la modificació i li exigia que seguís inscrita "tal com diu el". Amb el suport i l'assessorament de lava iniciar els tràmits per revertir una situació "desconeguda". Ara ja és lade Catalunya. El seu cas és un dels 1.300 que durant l'any passat va atendre el SAI arreu del país."He trigat cinquanta anys en néixer on realment havia d'haver nascut". Així descriu Josephine Agustí el seu trànsit de gènere. Un camí que va iniciar el setembre del 2022, després de divorciar-se de la que havia estat la seva dona durant 32 anys. Tota una vida, amagant que es vestia com una dona en la intimitat i que aquest era "l'únic moment que tenia de felicitat".Durant els seus, la Josephine, però la manca d'informació i la por a perdre la feina, les amistats i la família l'impedien fer-ho. "Ser una dona en un cos d'home als anys setanta i vuitanta era per anar a l'infern", lamenta aquesta veïna de Reus, qui aplaudeix queDe fet, fa, justament, sis anys que va néixer la Xarxa de Servei d'Atenció Integral (SAI) LGBTI. Un servei públic amb 114 oficines arreu del país, des d'on es treballa per a la promoció dels drets de les persones. Reus (Baix Camp) va ser la primera ciutat en oferir aquest acompanyament i l'any 2022 va atendre una quarantena de persones. En conjunt, a Catalunya, se'n van atendre 1.300.Pel que fa a les dades d'aquest últim anys, la tècnica del SAI a Reus,, destaca que el 90% dels usuaris han estat persones trans. Un col·lectiu que engloba un nombre més elevat de consultes i dubtes tant pel que fa als canvis físics i emocionals, així com en l'àmbit legal.Per a la Josephine, el SAI "és molt important, perquè et gestiona la targeta sanitària", entre altres documents, i t'assessoren sobre "els passos que has de fer, perquè els temes legals no se't girin en contra". Un recolzament legal que ajuda, en molts casos, a fer el pas per iniciar el trànsit.En aquesta línia, i coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, celebrat aquest 17 de maig, el Govern ha presentat un nou servei d'assessorament jurídic per a aquelles víctimes que es trobin en processos de denúncia a conseqüència de situacions que constitueixin una infracció penal. A través del SAI, s'oferirà acompanyament en el moment d'interposar una denúncia per discriminació per orientació sexual o identitat de gènere, tant si és davant dels Mossos d'Esquadra com de la policia local o als jutjats de guardià, així com l'assessorament per a la formalització de mesures cautelars, com les ordres d'allunyament, o per sol·licitar justícia gratuïta, entre altres.Malgrat que la LGTB-fòbia "ha estat i continua estant", sobretot, actualment, en què el feixisme està creixent a tot Europa, Alba García ha defensat que les administracions i entitats han de continuar treballant per "visibilitzar-ho" i així poder "plantar-li cara".