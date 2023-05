Els alcaldables veuen en l'aigua i la sequera el gran repte del pròxim mandat a l'interior del Camp de Tarragona

Renovació de la xarxa d'aigua potable

Afavorir l'arribada de l'Ebre a l'interior del Camp

Diverses propostes a l'Espluga

Els projectes relacionats amb la sequera estan acaparant els programes electorals de diversos municipis de l'interior del. Eli lasón les comarques tarragonines que s'han vist més afectades per la manca de. Els veïns d's'abasteixen amb camions cisterna des de fa mesos, ja que els aqüífers d'ambdues poblacions es troben sota mínims. En el cas de l'Espluga, la població també conviu amb talls diaris en el subministrament d'aigua. Una mesura que rebutja l'alcaldable de Junts per Alforja,, qui defensa que la solució "definitiva" passa per fer arribar l'aigua de l'Ebre a través del(CAT)."Des de fa tres anys, la situació és molt complicada", ha lamentat García en declaracions a l'ACN. L'actual alcalde d'Alforja (Baix Camp) i candidat de Junts a les eleccions municipals ha explicat que la vila s'abasteix, de dilluns a divendres, amb tres camions cisterna diaris. Una situació que podria greujar-se amb l'arribada de l'estiu, quan "el nombre d'habitants augmenta i la necessitat d'aigua es fa més gran".A l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), el panorama encara és més complicat. A banda dels deu camions diaris, la població ha de conviure, des de fa nou mesos, amb talls d'aigua des de les deu de la nit a les set del matí. Una mesura dràstica que rebutja l'alforgenc Juanjo García, qui considera que aquestes restriccions provoquen "una major pèrdua d'aigua", ja que la gent "omple banyeres i cubells" que acaba tirant.L'alcaldable de Junts a l'Espluga,, manté la postura del seu company de partit i denuncia que "aquests talls malmeten la xarxa pública" a conseqüència dels canvis en la pressió de l'aigua. Juntament, amb el candidat de Nova Espluga, Francesc Sánchez, defensen que el municipi hauria deper "evitar més episodis de fuites".De fet, el deteriorament de les canonades és un problema que pateixen diversos municipis tarragonins. A(Conca de Barberà), ja fa mesos que busquen finançament per canviar el sistema d'aigua potable. L'actual alcaldessa i candidata de Fem Poble-AM a les eleccions municipals,, creu aquest ha de ser l'objectiu a seguir dels pròxims quatre anys. "El que està clar és que s'ha de treballar per a un projecte integral a Sarral de millora de tota la xarxa, molt envellida, de clavegueram i aigua potable", ha reafirmat Cañís, qui confia, en què tots els partits inclouran la iniciativa en els seus programes electorals.De moment, i a l'espera de poder executar aquesta obra valorada en 700.000 euros, l'Ajuntament de Sarral ha treballat en altres projectes relacionats amb l'estalvi d'aigua. Un dels més destacats és l'increment dels canvis d'aforaments a comptadors. Malgrat que en els últims dos anys se n'han instal·lat una cinquantena, encara hi ha 400 habitatges que tenen aquest servei d'aforament. Es tracta d'un mecanisme que permet l'entrada constant d'aigua cap a un dipòsit i quan aquest és ple, l'aigua vessa i es canalitza cap a la claveguera.Un sistema antic, amb què es perd molta aigua "com si fos una fuita", ja que de la mateixa manera que "l'entrem cap a casa, la deixem perdre pel clavegueram". Per aquest motiu, Cañís ha destacat que és molt important instal·lar comptadors en totes les cases del municipi per tal de poder quantificar els litres que s'utilitzen, així com per poder localitzar les possibles filtracions que hi puguin haver.Per la seva banda, l'Ajuntament d'Alforja també ha aprovat durant els últims anys diversos projectes per fer front al dèficit hídric del municipi. Entre ells, la construcció d'unaque es preveu que s'instal·li al costat d'un pou, on es podrien captar uns 240.000 litres diaris. La construcció d'aquesta infraestructura permetrà eliminar l'alta concentració de nitrats d'aquesta aigua, malgrat que se'n perdi un 25% durant el procés.L'alcaldable de Junts a la vila defensa que és "una solució temporal" i subratlla que la "gran aposta" del municipi passa, perquè l'aigua del CAT arribi a Alforja. Assegura que, juntament amb, ja han demanat una subvenció a l'(ACA) per fer realitat el projecte. Tot i així, Juanjo García es mostra preocupat, ja que considera insuficient el pressupost de l'ACA i creu que "amb 15 milions d'euros, molta gent es quedarà fora".L'arribada de l'aigua de l'Ebre és un dels clams més sonats dels municipis de l'interior del Camp de Tarragona. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà també treballa amb diversos consistoris per aconseguir aquesta connexió, tot i la gran inversió econòmica que suposa per als pobles més petits. A l'Espluga de Francolí, el candidat de Junts, Jordi Torre, lamenta que abans de l'arribada de la pandèmia s'aconseguís el finançament per executar el projecte i que s'hagi deixat perdre."De forma imminent i immediata s'ha de dur a terme aquesta connexió", ha subratllat Torre, qui afegeix que "ja s'ha esperat prou". Explica que el pressupost de l'obra ha passat d'1.100.000 euros l'any 2019 a 1.700.000 euros actuals. Torre defensa que "hi hagi o no el finançament garantit, s'ha de ser valents i s'ha de fer una aposta important per l'aigua". Considera que, si és necessari, "s'ha d'anar a buscar el finançament a crèdit" i no "supeditar la instal·lació d'aquesta canonada a l'arribada de les subvencions". L'alcaldable de Junts a l'Espluga critica que la vila no pot seguir així "in aeternum" i lamenta que el consistori no hagi destinat els més de 400.000 euros gastats en camions cisterna a l'execució de la canonada.L'actual alcalde de l'Espluga de Francolí i candidat de Som Espluga, Josep Maria Vidal, lamenta que el municipi estigui patint les conseqüències de la manca d'inversions dels anteriors equips de govern. A diferència de poblacions veïnes com, que en el seu dia sí que es van adherir al CAT, l'Espluga de Francolí no va fer el pas i ara "està recollint el que no va sembrar". "L'Espluga va començar tot el procés per adherir-se al Consorci l'any 2002 i encara avui dia, al 2023, no estem adherits", critica Vidal, qui aplaudeix la feina feta durant l'últim mandat, en què "s'ha desencallat el projecte".Malgrat tot, l'alcaldable de Som Espluga considera que "la problemàtica de l'aigua no se solucionarà amb una connexió amb el CAT" i que es necessiten "moltes actuacions en diversos sentits". "Quan hi ha un gran problema, no hi ha una gran solució, sinó que hi ha moltes solucions bones", ha subratllat Vidal. Entre elles, el partit proposa la creació d'una empresa pública de gestió de l'aigua, com Aigües de Montblanc, perquè "cada dia hi hagi algú treballant" en el seu manteniment i possibles noves inversions.Finalment, el candidat de Nova Espluga (PSC-CP),, comparteix que l'aigua de l'Ebre és una solució a "curt i llarg termini", però defensa que el municipi necessita un pantà, on poder acumular l'aigua i "tenir una reserva més gran". Sánchez ha explicat que el projecte ja es va proposar i redactar fa cinquanta anys, però es va "quedar al calaix". L'alcaldable ha destacat que el conjunt de pantans de Catalunya "han servit per esmorteir la gran sequera que estem patint" i creu que si no haguessin existit, el país estaria en una situació més crítica. Una proposta que no comparteixen la resta de formacions, que mantenen que el municipi no necessita "obres faraòniques".