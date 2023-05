Tarraco Viva acosta personatges reals i quotidians amb el nou format de la Gent de Tàrraco

Nous formats

acosta personatges reals i quotidians amb el nou format la Gent de Tàrraco. Aquesta activitat és una de les principals novetats de la 25a edició del festival. Aquest dimarts, el grup dede Tarragona,, ha recreat al circ romà la història de diversos ciutadans de l'Així, els recreadors han explicat al públic com vivien els seus veïns fa més de 2.000 anys. Fins al, s'han programat uns 300 actes de divulgació i recreació històrica en 33 espais. Els organitzadors encaren el cap de setmana "fort" del programa amb una bona rebuda dels primers actes. Enguany, el certamen celebra els 25 anys de vida i el centenari de les excavacions de laL'educador, l'esclava, una dona rica de l'antiga Tàrraco, són alguns dels personatges que s'han representat aquest dimarts al vespre a les voltes del circ romà. La presidenta de Thaleia,, ha explicat detalls de les seves vides i de la quotidianitat que es vivia als suburbis o al centre de la ciutat. "No són personatges notables, que ens hagin deixat una herència d'estàtues funeràries o estàtues al fòrum de la colònia, són gent del dia a dia, que ens podríem trobar si sortíssim a comprar al fòrum o anéssim a les termes", ha detallat l'arqueòloga. D'aquesta manera, diu, homenatgen persones corrents de l'època romana.Des del 8 de maig i fins al 21, el festival ha programat uns 300 actes, entre ells espectacles de recreació històrica, monòlegs, conferències o exposicions. El director del certamen,, ha valorat molt positivament l'arrencada i ha assenyalat que s'han omplert moltes de les activitats programades, les quals "estan agradant" al públic. El responsable també ha destacat que encara queda el 60% de la programació, que bona part d'ella es concentra en el segon cap de setmana. "Queda moltíssim per veure i crec que si tot va bé haurem recuperat plenament el ritme del festival", ha manifestat.Enguany, una de les novetats és l'activitat Viatges al món antic. Segons Seritjol, es tracta d'un viatge en el temps, que permetre descobrir grans espais monumentals i arqueològics de l'antiguitat, i situar-se als fòrums imperials de Roma, la Vall dels Reis de l'antic Egipte, la Vil·la dels Misteris de Pompeia o Gerasa, una ciutat romana de l'actual Jordània. En paral·lel, aquest any també es recupera el Camp de Mart com a escenari de la programació i es fan activitats a Altafulla, Cambrils, Constantí, Reus i Vila-rodona, així com al port de Tarragona.A més, el certamen compleix 25 anys aquest any i ho fa commemorant també el centenari de les excavacions de la Necròpolis del Francolí. "Fa 100 anys van començar una de les excavacions més importants que s'han fet al nostre país, va ser una excavació que va marcar un abans i un després, es va fer molt ben feta", ha assegurat Seritjol. L'expert opina que el festival ha de posar en valor que va ser un gran descobriment. Per la seva banda, Tubilla ha considerat que l'evolució del certamen ha estat "molt bona" i confia que arribaran als 50 anys de vida.De cara al futur, el director de Tarraco Viva aposta per nous formats i per la digitalització d'imatges que mostrin possibles hipòtesis de com eren les ciutats a l'antiguitat. "La gent no em creu quan els hi dic que encara no hem ni començat, el món antic és fascinant i no te l'acabes, hi ha tantes coses per parlar i descobrir, és infinit", tanca.