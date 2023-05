El primer debat electoral televisat manté les incògnites dels pactes a Tarragona

El debat electoral que es va emetre aquest dimarts a la nit al, amb vuit candidats de, manté la incertesa pel que fa al suport que obtindran els principals candidats a l'alcaldia,(ERC) i(PSC). Sense grans sorpreses, l'intercanvi de retrets i l'absència de propostes van marcar un programa que no va permetre aprofundir en els reptes principals de la ciutat de cara al nou mandat.Aquest és, de fet, el, que es va iniciar el passat divendres 12 de maig. Les eleccions del dia 28 decidiran des d'on parteixen cadascun dels partits de cara a les següents negociacions. El mateix candidat Rubén Viñuales reconeixia que una majoria absoluta era poc probable durant una de les seves intervencions, mentre que(Junts) evitava posicionar-se entre republicans i socialistes: "L'alcalde de Tarragona seré jo", exclamava davant d'un Ricomà que li demanava claredat.I és que els rumors d'un pacte sociovergent a la ciutat cada cop cobren més força, si bé cap de les parts no ho ha confirmat. Tampoc s'acabava de posicionar En Comú Podem, en el que era de fet l'últim punt del debat, després de tractar temàtiques com el turisme, l'habitatge o el patrimoni. Menys destacat va ser el paper del Partit Popular i de Ciutadans, amb unaque en cap moment va mirar als ulls dels seus adversaris. Sí que van intentar captar protagonisme(Sí Tarragona-Ara Pacte Local) i(CUP), amb alguns retrets a la resta de formacions.