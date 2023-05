Camí del 28-M: què hi ha en joc a Reus?

Qui és l’alcalde de Reus i a qui dona suport?

Qui són els principal aspirants a rellevar Pellicer?

Quins seran els grans debats en la campanya de Reus?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

L’alcalde de la ciutat de Reus és, qui té bastant gola avall el seu darrer mandat a la plaça del Mercadal. Tot i amb el trencament del seu partit en dos -PDECat i Junts- i inicialment posicionar-se amb els primers, finalment Pellicer ha optat per fer campanya ambi donar suport a la seva candidata,, fins fa poc delegada del Govern.La pugna pel futur govern de Reus es troba principalment en tres formacions polítiques: l'opció de continuïtat, amb(Junts); l'opció de retorn als governs anteriors,(PSC); i la tercera via,(ERC). Es dona el cas que sí o sí, tret que hi hagi alguna sorpresa, l'alcaldia recaurà per primer cop a la capital del Baix Camp en una dona. Els tres perfils, a més, han tingut rellevància política fins i tot en l'àmbit supramunicipal, donat que Pallarès ha exercit de delegada del Govern, subdelegada del govern espanyol i diputada al Parlament. També, Sandra Guaita és diputada al Congrés espanyol. Pel que fa a Noemí Llauradó, que va liderar la segona llista més votada al 2019, ha estat aquests darrers 4 anys presidenta de la Diputació de Tarragona.Els grans debats a Reus es fomenten en la promoció econòmica, l'habitatge i l'urbanisme, en un context que, com en altres ciutats, està marcat per la situació de crisi, inflació i dificultat d'accés a l'habitatge. Sigui com sigui, el principal debat a la capital del Baix Camp és entre continuïtat o canvi. El final del mandat de Carles Pellicer assenyala una nova etapa per a l'Ajuntament de Reus, això sí, amb candidates que majoritàriament comparteixen un mateix model de ciutat.El canvi de cicle a Reus deixa incògnites no només a la part superior de la taula, sobre quin serà el partit guanyador, sinó també a la resta de llistes. Per exemple, la caiguda de suport en l'àmbit estatal a Ciutadans pot suposar el retorn del Partit Popular al plenari, o bé la irrupció de Vox. També es desconeix com afectarà a la CUP la concurrència d'una llista del seu anterior portaveu, David Vidal, anomenada Reus en Moviment, ni si finalment els Comuns assoliran el 5% necessari per tenir veu pròpia al panorama polític local.L'escenari que es planteja amb tres candidatures optant a l'alcaldia i una part baixa encara més incerta, fa improbable pensar en qualsevol pacte. Qui guanyi, tal com va succeir fa quatre anys, serà qui enceti les negociacions i l'únic soci preferent per a qualsevol dels tres pot ser Ara Reus. Més enllà d'això, dependrà de l'aritmètica que surti dels vots emesos pels reusencs.