ERC anuncia que en les properes setmanes es licitarà el servei de lloguer de bicicletes elèctriques a Tarragona

L'alcalde de Tarragona i candidat a la reelecció,, aposta una mobilitat sostenible basada en diferents accions com l’, l’augment de les, més aparcaments dissuasius i crear més espais per als vianants."La bona feina d’ERC ha permès que amb el traspàs de carreteres i amb elses podrà anar de punta a punta de Tarragona amb bicicleta. El carril bici s’estendrà des de la rotonda defins a, es connectarà elamb la Via Augusta i amb l’ampliació del pont del Francolí també es podrà arribar fins a Ponent i Sant Pere i Sant Pau", comenten els republicans.Seguint la línia dels carrils bicicleta, ERC aposta per la descarbonització i la mobilitat sostenible i per això es s’està avançant en posar a disposició de de la ciutadania un, "el qual es licitarà durant les properes setmanes".Ricomà ha apuntat que "s’ha de continuar fomentant l’ús del transport públic" i que la renovació de la flota dels autobusos de l’EMT "és irrenunciable". Aquesta renovació ha d’anar encaminada a substituir el vehicles antics per altres de, com els. A més a més, “en el pròxim mandat millorarem les freqüències i els recorreguts a través de l’. Ens permetrà la interconnexió de les línies d’autobús i servirà de connexió amb punts estratègics com els aparcaments dissuasius. D’aquesta manera, afavorirem que el cotxe circuli menys pel centre de la ciutat”, ha expressat.A banda, l’alcalde ha afirmat que, connectats amb parades de bus i lloguer de vehicles de mobilitat personal, amb l’objectiu que tothom pugui venir fàcilment a Tarragona i es pugui moure de forma sostenible.Un altre dels avenços cap a la mobilitat sostenible pel territori serà la posada en marxa del, "una iniciativa clau per connectar el Camp de Tarragona i descarbonitzar la mobilitat", segons els republicans. Aquest projecte preveu que es creïn quatre ramals per l'interior de Tarragona, els quals passaran per plaça Imperial, Joan XXIII, Ponent, Sant Pere i Sant Pau, Avinguda Catalunya i Part Baixa.