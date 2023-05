El PSC vol convertir el Carnaval de Tarragona en la seva festa major d'hivern

El candidat dela l'alcaldia,, vol aconseguir quesigui una ciutat viva els 365 dies de l'any, de la mà de la: "La defensa per la cultura és una aposta per la qualitat de vida i per la cohesió social, però també per una economia emergent que genera llocs de treball de qualitat". L'objectiu dels socialistes és que Tarragona sigui capital cultural del Mediterrani: "Tenim una ciutat amb un gran potencial i una gran diversitat d'oferta. És important potenciar i promocionar els grans esdeveniments com el Carnaval, la Setmana Santa, els Castells i les festes de Sant Magí i Santa Tecla".Una de les apostes claus del PSC és que: "Apostarem de forma decidida pel carnaval de la ciutat, amb un augment del pressupost i una millor promoció, sempre acompanyats de les comparses i entitats. Volem que el Carnaval sigui la festa major d'hivern de la ciutat".Viñuales creu que els centres cívics s'han de convertir en els eixos culturals dels barris de la ciutat: "Molts dels centres cívics tenen teatres sense una programació estable. Hem de millorar les seves instal·lacions per tal que no només funcionin com a auditori per a les entitats, sinó que puguin acollir obres teatrals".Una de les altres propostes del PSC, és potenciar la resta de festivals culturals de la ciutat com poden ser elo el, una aposta per portar espectacles de qualitat al gran públic. A més, Viñuales ha defensat donar més diversitat als actes de Sant Magí i Santa Tecla, amb una ampliació dels espais: "Les festes de Tarragona, són de tots els tarragonins i les tarragonines, per tant, s'han de poder gaudir des de qualsevol punt de la ciutat".