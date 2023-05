La presència de nius de gavina corsa al port de Tarragona augmenta gairebé un 50% l'últim any

L'equip de Medi Ambient deljuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha comptabilitzat, fins a mitjan del mes de maig d'enguany, un total de 651 nous nius de) dins del recinte portuari. Una dada que representa, a poc més de dos mesos del final del període de nidificació, un. Principalment, els nius es troben a l'esplanada del far de la Banya i al moll de la Química. La gavina corsa és una au declarada com a vulnerable pel Servidor d'Informació ornitològica de Catalunya. Des del Port de Tarragona es treballa per afavorir la nidificació d'aquestes aus.Aquest increment dels nius ha estat desigual en els dos indrets principals: a l'esplanada delhi ha 478 nius, davant els 352 de 2022, amb un augment dl 35%, mentre que al moll de la Química, ha passat de 86 nius el 2022 a 173 enguany, un augment del 100%.Entre les diferents actuacions que ha dut el Port, hi ha la senyalització de les colònies, la col·locació de tanques per delimitar i protegir les zones de cria i alhora garantir l'activitat portuària i la restricció de l'accés a les colònies.També es fa un seguiment continuat de les colònies i de l'evolució dels polls en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i abans que abandonin la zona, es preveu dur a terme el seu anellament. Aquesta acció ha permès fer el seguiment de la migració de cada exemplar i del retorn a les zones de cria. D'aquesta manera, s'ha pogut constatar que molts dels adults reproductors presents al port de Tarragona ja van néixer aquí i han tornat per nidificar-hi.