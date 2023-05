Una vinyeta sobre la immersió lingüística, el «detonant» pel qual l'humorista Faro ja no publica al «Diari de Tarragona»

Una vinyeta defensant lapublicada al maig de 2022 és el motiu, segons el mateix autor, que l'humoristano continuï publicant els seus ninots a la contraportada del Diari de Tarragona. Ho ha explicat en un vídeo, en el que repassa la seva trajectòria de 25 anys al mitjà i relata, segons el seu punt de vista, el periple laboral d'aquest últim any.I és que al març de 2023 es va complir undes que Faro va començar a col·laborar amb el mitjà.. El propietari del mitjà,, hauria demanat finalment el seu acomiadament ara fa un any. Després de diverses tensions relatades pel mateix Andrés Faro, va poder continuar col·laborant però passant de dibuixar per la contraportada a fer-ho per l'interior de les pàgines del diari i, per tant,Segons l'empresa, el motiu del canvi era, però Faro assenyala que hi havia altres humoristes i col·laboradors que no havien patit cap retallada. Tot i oferir treballar de franc però per la contraportada, les dues parts no arriben a un acord i és aquí quan el dibuixant"Des del punt de vista de Faro, la causa està en una vinyeta publicada a finals de maig sobre la qüestió del 25% del castellà a les escoles. La vinyeta i el comentari es van fer viral a les xarxes socials. Aquesta vinyeta devia ser la gota que va fer vessar el got de Friera o del seu entorn. En aquella època Faro s'assabenta per primera vegada queper les opinions abocades a les vinyetes que no coincidien amb la línia editorial que Friera volia per al Diari de Tarragona. En aquell moment el director es va oposar a l'acomiadament. Però Faro no va tenir notícia d'aquestes tensions a les altes esferes i va continuar dibuixant pensant que els seus dibuixos seguien sent publicats per mantenir una pluralitat al diari ja que plural és la societat de Tarragona en el tema del conflicte català", explica el mateix Andrés Faro.A l'hora que el procés judicial no avançava,. "Estava clar que tindria difícil publicar dibuixos contra l'opinió personal o els interessos econòmics del propietari del diari", explica l'humorista.Una setmana abans de la celebració del judici l’advocada del Diari comunica que pensa demanar un ajornament.. "S’acaba amargament una història de 25 anys. Un quart de segle en què Faro sempre s'ha sentit honrat i privilegiat de treure el cap per la finestra de la contraportada del diari per intentar fer somriure, reflexionar o emocionar els lectors del diari que sempre li van correspondre amb generositat i afecte", conclou.