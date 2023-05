Mar Giné: «Volem continuar la mateixa línia que Dídac Nadal»

Mar Giné, candidata de Sí Tarragona-Ara Pacte Local. Foto: Josep M. Llauradó

És el primer cop que surt a la palestra pública i ho fa com a candidata de, la candidatura que rep el suport delde cara a les properes eleccions dela Tarragona.manté que el seu és un projecte municipalista i es deslliga de les estructures de partit. Partidària del creixement urbanístic, però, també es desmarca de campanyes recents en contra del govern.La divisió de l'espai postconvergent farà que els electors hagin de triar entre tres llistes. La seva, segons diu, és la més renovada. I s'atreveix a plantejar una proposta com la de, o a defensar l'obra de govern de(CiU).- De tota la vida que visc a Tarragona, he anat veient com Tarragona ha evolucionat en negatiu. Fa 25 anys que em dedico a assessorar els ajuntaments, soc llicenciada en Dret, especialitzada en temes urbanístics i territori, i vaig pensar que tenia l'oportunitat de fer alguna cosa per la ciutat que estimo, pels meus fills, les persones que tenia al voltant també em van animar. Crec que nosaltres estem capacitats per despertar Tarragona.- El PDECat va plantejar que volia donar continuïtat a un projecte municipalista. En el seu moment, se li va oferir a una persona que estava de regidor a l'Ajuntament de Tarragona. Per temes personals, va dir que no, i el que creu el PDECat és que per fi hi ha d'haver formacions que es dediquin exclusivament a la ciutadania i al municipi. El PDECat dona suport en drets electorals, fa un pas al costat, des de la coalició Ara Pacte Local.- Primer, pensem que res és impossible. Tenim la premissa que Tarragona no està bé, que dona la sensació de decadència. La gent està molt cansada dels polítics i de la gent que viu de la política. Nosaltres tenim professions, és un tema desinteressat perquè creiem en una Tarragona millor i perquè creiem que els nostres fills mereixen una Tarragona millor. Creiem que pot existir aquest espai de diferents formacions, ja no parlem ni de dretes ni d'esquerres, el que ens uneix és poder canviar Tarragona des de la unitat, des de la gestió, que ja toca.- Si a nosaltres això ens requeriria una dedicació, ningú fa res gratis. Ara, no en depèn el pa de la nostra taula. Hi ha altres polítics d'altres formacions que van de flor en flor, que només han tingut càrrecs polítics i l'únic que saben fer és viure de la política. Amb nosaltres, si això no funciona, anem cap a casa amb dignitat, només per haver-ho intentat és un orgull.- Sí, és una referència al senyor Jordi Sendra. Si mirem el currículum del senyor Jordi Sendra, que algú m'expliqui quants anys fa que es dedica a la política. Jo crec que ja va sent hora de donar pas a noves generacions, a idees noves, fresques de veritat, no com ell, que diu que té una candidatura renovada. Perdoni, senyor Jordi Sendra, vostè és el líder d'una formació a nivell de Catalunya, d'una formació independentista, i les línies que presenta són les que presenten a nivell de tot Catalunya. Aleshores, per mi, la credibilitat és molt baixa i encara que ell es vesteix com el súper-alcalde de Tarragona ja va tenir la seva oportunitat. Aquest senyor ha viscut de la política tota la seva vida.- Sí, ell sí que s'ha identificat. Hi ha declaracions de "nosaltres som els de l'1 d'octubre" per referir-se a "nosaltres som Puigdemont". Si algú creu que ara toca parlar d'independentisme, que voti el senyor Jordi Sendra. Si volen la Tarragona que tenim ara, la Tarragona basada en la independència, doncs endavant.- Per davant de tot hi ha el municipi, aleshores aquest grup posava per davant de tot una formació política amb la qual jo no hi tinc res a veure. Ara me n'alegro molt de no haver-los donat l'opció de sumar-se al nostre projecte municipal. He de dir que jo em vaig sentir molt indignada, l'altre dia, que a mi se'm va fer callar, suposo perquè soc dona. Va ser molt desagradable, una falta de respecte.- A mi m'encantaria que no fos així, però el paper de la dona és un paper molt complicat a la societat. Tenim el rol de mares, de tirar endavant les famílies, persones com jo que treballem tenim una doble professió. El món de la política sempre ha sigut un món d'homes, has de tenir-ne moltes ganes perquè la societat no t'ho facilita, tens aquests rols afegits. Nosaltres hem apostat per aquest lideratge, de dones ambicioses, decidides.- Primer de tot hi ha d'haver polítics que es creguin que Tarragona pot ser alguna cosa més del que és ara. Tarragona ha de recuperar la capitalitat. Ara mateix estem centrats a ser la capital burocràtica, quan tenim un potencial per poder liderar i ser una capital cultural, turística, a nivell de sostenibilitat ambiental, universitària... Creiem que s'ha de crear una marca potent, amb zones molt atractives, fer que la gent vingui i conegui Tarragona, ser alguna cosa al món, posicionar-nos a nivell internacional, cosa que creiem que s'ha de fer amb més força, per això hi ha d'haver un govern proactiu, que ara no hi és. D'altra banda, creiem que hi ha d'haver un canvi a nivell de mobilitat, potenciar el transport públic, som a anys llum del que hauria de ser el transport públic a Tarragona. Es poden fer carrils ràpids.- El transport públic, per la seva naturalesa, serà deficitari i ho dic per la meva experiència gestionant aquest tipus de serveis. El que has de fer és promoure que la gent ho utilitzi perquè li surti més beneficiós que anar amb el seu vehicle particular. Com s'aconsegueix? Ha de ser un transport més eficient, si resulta que per anar de la Vall de l'Arrabassada a l'Hospital Joan XXIII trigues mitja hora, potser preferiràs agafar el teu transport. Has de fer recorreguts més curts, més ràpids, amb això incrementarem volum. Amb tema preus, has d'incentivar.- Primer, diàleg amb les associacions de comerciants i empreses, aquest diàleg ha faltat. La solució de Tarragona no és peatonalitzar una part de la Rambla Nova, això és fer projectes sense cap planificació. El que has de fer és que la gent de fora vegi que venir a Tarragona té un valor afegit, que és tan senzill com poder passejar per la ciutat i tenir espais agradables. I que passin coses al carrer contínuament: teatre, cultura... L'activitat econòmica no pot anar sola, ha d'anar de la mà de la cultura i de la mà del turisme, crear sinergies amb els diferents agents.- Dídac Nadal ha fet una bona feina, un dels motius pels que ha plegat és perquè s'ha sentit que remava a contracorrent a l'Ajuntament. Nosaltres volem continuar en la mateixa línia, amb molta força. Hem de mirar mesures com els Bons Comerç, que van anar bé però podríem ser una mica més ambiciosos, i promoure accions amb tots els agents. Si l'Ajuntament vol que prosperi el món empresarial, hi ha de posar mitjans.- Creiem que Tarragona ha de créixer, que ha d'evolucionar, és a dir, no estem gens d'acord amb formacions com la CUP o En Comú Podem, que diuen que tal com estem estem bé i que això és el que hi ha. Estem parlant d'un creixement a 10-20 anys vista, hem de donar una expectativa i per això s'ha de treballar en diverses zones. S'ha de relligar els espais que actualment tenim, per la cohesió social i dels equipaments. No estem d'acord a crear zones noves de creixement que estiguin aïllades, el que faríem és generar més problemes. Nosaltres creiem que es podria créixer per tota la part de l'Horta Gran, amb un ús mixt, és a dir, ni residencial ni industrial, amb equipaments i serveis. I, per què no, tota la zona del Llorito. Això vol dir carregar-te la natura? Hem de ser capaços, i per això es necessita un bon gestor, de compaginar el que seria preservar tot el tema natural amb un creixement sostingut.- No hi estem d'acord al 100%. El que crec que compartim és que s'ha de créixer, d'una forma intel·ligent i no a la babalà, sinó planificada. Aquesta plataforma no ha remarcat que per damunt dels interessos particulars hi ha els interessos públics. El creixement ha de comportar equipaments per a tota la ciutadania, zones verdes per a tota la ciutadania, per això hem de ser capaços de veure quines són les millors zones de creixement, i deixar pas als interessos privats.- Hem d'admetre que Tarragona està feta una porqueria. Ara mateix qui hi ha al govern considera que està prou bé, no sé si és que no es passegen, o què, no ho entenc. És una realitat que hem tingut durant més de 20 anys i que ja hem de dir prou. El nou plec de clàusules tècniques i administratives del servei té el mateix que ja teníem i no té en compte que cada zona del municipi és un món. No és el mateix el que necessita per exemple la Vall de l'Arrabassada que el que necessita el barri del Port. S'ha de fer un plec específic per cada zona i donar oportunitat a què diverses empreses -mitjanes, petites i grans- puguin presentar-se a la licitació.- De cada zona. Aquí el que s'ha fet és un macro-contracte com ja es va fer, de 20 milions d'euros l'any per 9 anys, sense tenir en compte que això no ha funcionat. Ficar grans empreses que al final acabaran descontrolades. El que necessitem és que petites i mitjanes empreses, si és que guanyen, puguin presentar-se i puguin generar competència, i puguin aportar millores a cada zona. Lot per zones i no lot per serveis, fer districtes a nivell de neteja i estudiar les necessitats reals no només xafant carrer sinó parlant amb les entitats que són allà cada dia. A part de fer un control: aquí s'han donat les claus de casa nostra a una empresa durant 20 anys i han fet el que han volgut. I això ha estat una irresponsabilitats de tots els equips de govern que hi ha hagut.- El contracte neix del mandat de Joan Miquel Nadal, però hi ha una cosa que es diu saber gestionar un servei i això no s'ha sabut fer. El contracte tenia una vigència que s'ha anat prorrogant i s'han fet modificacions perquè ningú ha estat prou ambiciós ni prou valent per controlar aquest contracte. Podies estar-hi més a favor o menys, però la de Joan Miquel va ser l'època en què Tarragona va brillar perquè això ha anat cap a pitjor. Parles amb qualsevol persona del carrer i l'únic que recorden és l'època brillant de Joan Miquel Nadal.- Actualment, no m'agrada cap dels líders d'aquestes formacions ni aquestes formacions. Malauradament Tarragona necessita pactes i mirarem quina és la millor opció. Descartarem tot el que sigui anar cap enrere, creure que Tarragona no pot evolucionar. Només podem anar amb una formació que s'atreveixi a liderar temes tabús que actualment cap de les dues formacions vol liderar: ni els socialistes, perquè estan lligats a Madrid, ni els d'Esquerra perquè estan lligats amb el Govern de la Generalitat. Parlo de temes de seguretat química, de mercaderies per l'interior, que tothom diu que sí però a l'hora de la veritat no han sabut liderar aquest tema ni imposar-se perquè tenen un pacte de silenci i bon rotllo amb els seus equips que tenen a Madrid i a Catalunya.- Una de les necessitats perquè Tarragona brilli és poder disposar d'equipaments de referència. S'han deixat perdre, quan s'aconsegueix un equipament ha d'anar lligat a un ús, perquè si no passa el que passa. Nosaltres creiem en la Tabacalera, és un equipament espectacular, que es pot recuperar i que s'ha d'omplir de vida. Tenim 900 places de residència a Tarragona versus els 10.000 estudiants que tenim a la Universitat Rovira i Virgili, jo no sé on van, però seria meravellós fer de Tarragona una capital universitària amb ambient de talents, amb espais perquè aquest talent es pogués dinamitzar i que després aquests joves es poguessin quedar per desenvolupar els seus projectes. De la mà òbviament del sector privat.- Seria un equipament mixt, complementari al món universitari. L'escola d'estiu de la URV si es fa no passarà a la història: promocionem-la, portem estudiants internacionals, fem intercanvis, nodrim-nos del coneixement internacional. Que hi pugui haver conferències, debat, caliu. Una part aniria destinada a una escola de negocis, a fer realitat els projectes sorgits dels estudis universitaris. Creem un espai de coliving amb una nova forma d'habitatge i el gestor privat: residència d'estudiants, bars, restaurants, espais de noves tecnologies, gimnasos... Imaginació al poder. Que l'Ajuntament ho cedeixi a l'empresa privada a canvi d'un cànon i que aquest cànon s'utilitzi per la promoció de la ciutat, que ja toca.- El Banc d'Espanya. Seria meravellós que els visitants tinguessin un espai d'informació turística de qualitat on poder-s'hi dirigir, que estigués obert els 365 dies de l'any i que fos un punt de trobada. Un punt on informar dels paquets, dels freetours, amb lloguer de bicicletes, perquè la gent que ve a Tarragona es quedi a Tarragona. Per què volem tenir creuers si resulta que la gent se'n va a La Roca Village? A banda, també podria ubicar-s'hi un centre cívic, la gent ho demana. És un espai prou gran, en el que també hi podria participar el món privat que tingui espais polivalents.- Tarragona s'ha d'obrir al mar, s'ha de solucionar l'accessibilitat a platges, hem de fer que a la persona gran li sigui fàcil accedir al mar i tenim platges urbanes que han de tenir serveis. Creiem que s'han potenciat poc les platges. Tenim infraestructures a platges desaprofitades, des de Medi Ambient no s'ha vetllat per tenir serveis de qualitat. És una vergonya que a la platja del Miracle no hi hagi un lavabo, una guingueta o una escola nàutica de qualitat. L'anomenat mamotreto el volen derruir i volen posar-hi una zona verda que no es podrà mantenir. Una prova d'això és que no hem estat capaços de mantenir tota la zona d'equipaments esportius que fa por anar-hi, jo no deixo anar-hi als meus fills, s'ha convertit en l'espai de la gent que no té sostre. Nosaltres som de reaprofitar, no de tirar a terra 3 o 4 milions d'euros, que és el que va costar allò. El que hem de fer és donar vida i dinamitzar.- Sí, i el senyor Xavi Puig apostava per reaprofitar-ho però va tirar enrere per la por als ecologistes. L'únic que sabem és que tirem a la brossa la inversió que s'ha fet fins ara. I això no és cost? La solució no crec que sigui tirar-ho a terra.