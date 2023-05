ERC proposa la creació d'una Agència de la Indústria Química al Camp de Tarragona

proposa la creació d'una, un organisme públic i multidisciplinar, amb representació de diverses administracions (europees, estatals, autonòmiques i municipals) i on hi intervinguini elsEls republicans consideren que, tot i l'abast estatal de l'Agència, la seu hauria de ser alja que la zona compta amb la segona indústria del sector més gran d'Europa, una universitat potent en estudis de química, un port que permet la importació d'hidrogen i, a més, al Camp de Tarragona s'hi està implementant un centre especialitzat en descarbonització.Aquesta agència, segons ERC, ha d'esdevenir l'actor principal del sector i, per tant, hauria de disposar dels mitjans, atribucions, coneixements i capacitat plena per. Segons la proposta republicana, aquest organisme ha de tenir capacitat de proposar modificacions legislatives als Parlaments i funcions executives. Així, doncs, podria actuar de manera activa en matèria de supervisió, inspecció, atorgament de llicències, certificació, recerca i fins i tot tindria poder fiscalitzador i sancionador. Com explica la senadora republicana per Tarragona: "Aquest organisme, en última instància, ha de tenir la capacitat d'expropiació d'indústries, en cas que operin amb males praxis de manera recurrent i sistèmica."Una altra de les funcions principals que tindria l'organisme seria la implementació d'un. En aquest sentit, els republicans proposen la creació d'un cos específic d'inspectors especialitzats en la seguretat de les indústries químiques. Aquest equip hauria de ser suficientment nombrós i gaudir de més autoritat de la que tenen els inspectors avui dia. Com explica, regidor d'ERC a la Canonja: "Actualment els inspectors han de demanar permís per entrar a les instal·lacions. Han de poder accedir a qualsevol empresa quan vulguin i sense previ avís".A més a més, els republicans demanen la creació d'uni que s'informi de totes les incidències del sector a la. Com ha exposat Castel, "Espanya només reporta un 5% de les incidències del sector. Cal més transparència". I tenint en compte que la majoria d'accidents tenen lloc en empreses subcontractades, ERC proposa que se'ls exigeixin els. En aquesta línia també exposen que es defineixi un "Delicte de risc per a la població" i que s'Els republicans també posen èmfasi en els controls dels compostos, que volen més exhaustius. Demanen que s'analitzin més quantitat de compostos i que es tinguin en compte els episodis puntuals de contaminació, més que les mitjanes anuals. Com explica Riu: "És importantíssim per la salut de les persones i a més hem de tenir en compte que és una qüestió de país. Per molt que les indústries es trobin aquí, hi ha estudis que indiquen que els seus efectes poden arribar a centenars de quilòmetres".En matèria de transició energètica, des d'ERC reconeixen que s'està entrant en un nou escenari. Com explica Jordi Fortuny, regidor de Tarragona: "Estem entrant en un món descarbonitzat, on l'hidrogen cada vegada serà més important en l'obtenció d'energia. És tot nou i, per tant, cal una nova normativa, nous protocols i reglaments per garantir la seguretat de les instal·lacions i del seu entorn". Fortuny també ha remarcat la importància de la formació i recerca continuades i de donar impuls a una indústria pròpia que generi coneixement i una indústria paral·lela a la zona.