Viñuales retreu a la CUP no haver construït cap nou habitatge

Codi informacional 1Codi informacional 2Davant la nova urbanització delque cohesionaamb, el candidat a l'alcaldia del PSC,, ha apostat per un urbanisme que generi consensos per transformar i cohesionar la ciutat: "La nostra proposta és la de créixer urbanísticament, de forma sostenible i alhora sostinguda. Elaborar un nouque plantegi la creació de nous barris, repartida per tota la ciutat, protegint les zones verdes". En aquest sentit, ha retret a la, que lidera l'àrea d'Habitatge de l'Ajuntament, que no hagi impulsat la construcció d'habitatge de protecció oficial nou en els seus dos anys al capdavant de la regidoria.El PSC insisteix en el fet que és "primordial" que l'aprovació del nou pla urbanístic sigui consensuada amb la majoria dels grups polítics per tenir una estratègia conjunta de ciutat: "L'últim POUM es va aprovar sense cap vot en contra i una única abstenció. Aquest és el camí cap a on ha d'anar el futur pla urbanístic i no, com s'ha portat aquesta última legislatura, en uni amb un sol vot de diferència"."Tarragona ha perdut mil habitants en aquest darrer any. Una capital que vol exercir el seu lideratge no pot centrifugar els seus habitants cap a altres poblacions. Per això defensem la necessitat de créixer urbanísticament de la mà de l'habitatge públic, tant de lloguer com de venda", afirma Viñuales.Per aquest motiu, el PSC ha defensat la necessitat de dur a terme 'immediatament' la construcció dels més de 400 habitatges socials que estan planificats al PP-10 i recorda que el govern de l'Estat ja ha posat a disposició de la Generalitat les ajudes econòmiques, perquè dugui a terme la construcció de més de 400 habitatges socials en el futur barri que cohesionarà Campclar i Bonavista.