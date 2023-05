Ricomà promet crear nous centres cívics a Tarragona

L’alcalde de Tarragona i candidat a la reelecció,, ha afirmat aquest matí que durant el següent mandat s’ampliarà lade la ciutat amb l’objectiu que la ciutadania tingui a 10 minuts de casa un centre o equipament cultural.Ricomà ha explicat que s’està treballant perquè els baixos de l’edifici delsigui unper donar resposta a les mancances d’equipaments de la. La redacció del projecte executiu ja està adjudicada. Per altra banda, ha avançat que des d’ERC s’aposta perquè l’, que aviat quedarà alliberat amb el trasllat del personal a l’, esdevingui el nou centre cívic i cultural de la Part Alta.Una altra de les accions que es portaran a terme és la transformació d’una part de l’edifici de l’en un centre cívic. “És un espai que té totes les característiques per ser-ho perquè que hi ha diferents serveis municipals, com l’atenció a joves, i perquè hi haurà una connexió directa amb l’, que esdevindrà un pol cultural molt potent”, ha expressat l’alcalde.Pel que fa a la zona del Francolí, Ricomà ha apuntat que un objectiu és convertir els baixos on hi ha la comissaria dels Mossos d’Esquadra, al, en un nou espai sociocultural. La policia catalana s’instal·larà a l’, a la nova comissaria de proximitat, i deixarà lliures aquests baixos.I a, els veïns podran gaudir, segons ERC, d’un centre cívic a la, que es farà de forma paral·lela amb transformació d’aquest espai en un alberg de turisme juvenil i familiar. “Només ERC pot garantir que els veïns d’aquesta zona tan important per la ciutat disposin d’unes instal·lacions que fa anys que reclamen”, ha afirmat Ricomà.L’alcalde també ha recordat que durant aquest mandat s’ha aprovat el pla estratègic de centres cívics i el pla de biblioteques, que "no ha començat a caminar fins que ERC va assolir l’alcaldia". Sobre això, és important destacar que s’ha adjudicat la redacció deli els equips tècnics ja hi estan treballant. A banda, ja està a contractació i aviat sortirà la licitació per la redacció del. Ricomà ha destacat que també es treballa perquè elaculli una biblioteca que doni servei a la ciutadania que viu a aquella zona de la ciutat.Ricomà ha apuntat que la cohesió de la ciutat és un dels objectius més importants d’ERC i sobre això ha destacat que “la cohesió també vol dir igualtat d’oportunitats i accés a la cultura”. Per aquest motiu, ha destacat que “fem una aposta molt clara pels centres cívics, ja que cada vegada més tenen la tendència i la voluntat de ser també centres culturals. Volem convertir-los en uns espais on generar activitat cultural participativa entre els usuaris. La cultura és un element de transformació i dinamització i és imprescindible per fer avançar Tarragona”.