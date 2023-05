​Els empresaris de l'hostaleria de Tarragona volen «més creuers» perquè generen pernoctacions a posteriori

La(AEHT) vol "més creuers amb el volum que pugui absorbir la ciutat". Ho ha dit el president de l'AEHT,. També ha assegurat que tot i no fer despesa en pernoctacions ni àpats, aquest tipus de turisme sí que en genera pernoctacions a posteriori perquè els visitants tornen a la ciutat.Ho ha afirmat Pintado tot i que no ha especificat cap mena de xifra. El president de l'ha reconegut que els creueristes porten els "àpats inclosos" en el viatge contractat i que l'impacte en el comerç "té molt més pes" que en la restauració. Pintado ha fet aquestes declaracions després de signar un conveni de patrocini econòmic entre l'AEHT iMentrestant, el Port va acollir ahir el creuer, un vaixell que té previst arribar a Tarragona durant l'estiu en 26 ocasions. En total, el creuer té una capacitat per a 3.223 passatgers i té diverses escales programades arreu del món. En el cas de Tarragona, recentment han signat un acord per organitzar excursions al parc temàtic deMentrestant, continuen les queixes d'alguns veïns de la ciutat, que lamenten que les comitives de turistes saturin en algunes ocasions alguns carrers de la Part Alta. Des del Port assenyalen que estan treballant per incrementar la sostenibilitat d'aquesta indústria.