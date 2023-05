Més de 40.000 persones s'impregnen de circ en una edició «de rècord» del Trapezi de Reus tot i la pluja

Recuperar el carrer sense aglomeracions i amb presència als barris

Més des'han impregnat de circ en una edició "de rècord" del, que aquest diumenge ha abaixat el teló de la. La pluja, present durant el certamen, no ha aigualit la programació ni les xifres d'assistència, que s'han acostat a registres d'edicions prèvies a la pandèmia. Durant quatre dies, 43 companyies nacionals i internacionals han ofert una cinquantena de propostes per a tots els públics. En la seva estrena com a codirectores,han destacat "la recuperació dels carrers" sense aglomeracions i haver preparat un programa "còmode per a les famílies". En aquesta línia, també s'ha posat èmfasi en qüestions com la conciliació familiar, la maternitat o les cures.Després sis edicions liderades per, dues dones han agafat el relleu a la direcció del Trapezi, Alba Sarraute i Cristina Cazorla. En aquesta estrena, han posat de manifest qüestions com la maternitat, les cures i la conciliació familiar. "És el moment de donar visibilitat i mostrar que és més normal del que pot semblar", ha apuntat a l'ACN la Cazorla. Precisament les codirectores han traslladat aquesta voluntat de normalització al Cabaret Oh Mama que han dirigit, l'espectacle que ha tancat laaquest diumenge al vespre.Les dues codirectores han valorat positivament les dades d'espectadors, tot i haver de fer malabars a causa de la pluja de divendres i dissabte. Així, el festival ha reunit més de 40.000 persones al llarg de quatre dies. De fet, la meteorologia ha obligat a cancel·lar un únic espectacle, mentre que la resta -sis- han estat posposats amb una bona resposta per part dels assistents. "Sabíem que el públic de Reus s'estima el Trapezi i sempre participa. Hem arribat a posar espectacles de nit, després de la pluja, amb fred i en exterior, i hem 'sold out'", ha celebrat Cazorla. Pel que fa a les funcions de sala i pagament, s'ha assolit el 90% d'entrades venudes.L'altra qüestió que s'ha buscat potenciar són els espectacles de carrer i gratuïts. Amb aquest objectiu, s'ha refermat una aposta d'acostar el circ als barris. "Hem programat d'una manera que si anaves al Parc de la Festa, t'hi poguessis quedar tota la tarda. Hem buscat molt la comoditat de les famílies", ha remarcat Sarraute.Fins a 43 companyies, tant nacionals com internacionals, han conformat el programa que s'ha allargat durant quatre dies a la capital del Baix Camp. La ciutat ha estat també punt d'atracció per als professionals del circ, no només artistes, sinó també programadors i distribuïdors. En aquest sentit, enguany ha crescut la xifra de participants al Trapezi Pro Catalan Arts, fins a superar els 300 professionals acreditats. Les codirectores del certamen han posat èmfasi en el diàleg entre artistes i altres professionals, amb els quals s'ha establert una comunicació directa i s'han estret llaços empresarials. Pel que fa al programa Trapezi a les escoles, fins a 8.500 alumnes de primària de 28 centres han gaudit dels espectacles de circ.La 27a edició del Trapezi ha comptat amb un pressupost d'uns. La direcció ha celebrat una edició de "rècord" però també per al "record", al ser la primera que han encapçalat. Segons Sarraute i Cazorla, ja comencen a treballar de cara als pròxims tres anys en què estaran al capdavant del festival per potenciar la producció prèvia del certamen.