Illa apel·la a «la dignitat de les institucions» i crida a votar PSC per evitar casos com el de Borràs al Parlament

El primer secretari del PSC,, ha fet una crida a votar als socialistes per evitar casos com el de la presidenta del Parlament suspesa,, i recuperar la "dignitat de les institucions". En un acte electoral a, Illa ha lamentat que "una senyora condemnada per corrupció s'enganxi a la cadira" de la cambra catalana. El líder socialista considera que la presidenta deté "tot el dret a defensar-se", però no "a arrossegar el Parlament de Catalunya".El dirigent del PSC considera que ERC i la CUP han estat còmplices per no haver estat capaços de "posar-la al seu lloc". També ha destacat el "nerviosisme en algunes formacions polítiques" i ha criticat la "queixa" constant de certs adversaris polítics.Durant el seu discurs, Illa ha demanat als seus socis socialistes fugir del "neguit", perquè la campanya de les eleccions municipals del 28 de maig esdevingui "respectuosa, tranquil·la i educada". A més, considera que ha de ser "propositiva", sobretot, en ciutats com Tarragona, on "s'ha de mirar endavant" i plantejar un "enorme contingut de propostes" per avançar.En la mateixa línia, s'ha pronunciat el candidat del PSC a l'alcaldia de Tarragona,, qui creu que Tarragona ha de tornar a "pensar en gran". Una nova visió que passa, perquè la capital de la demarcació lideri "no només una ciutat, sinó el conjunt del". "El món és molt gran, tots competim i sols no som ningú, però el Camp de Tarragona junts som més de mig milió de persones", ha subratllat.Finalment, el líder socialista a Tarragona ha repassat el conjunt de projectes que s'executaran a la ciutat en els pròxims anys i que, segons Viñuales, compten amb el suport del govern espanyol. Una aposta que, segons ha detallat, ha estat inexistent per part de la Generalitat de Catalunya. "La Generalitat existeix, encara que aquí a Tarragona no massa sovint", ha criticat Viñuales, qui considera que la ciutat "necessita un govern i un president de la Generalitat que els doni suport" de la mateixa manera que ho fa el govern de