El CBT puja a LEB Plata

Fita assolida aquest dissabte. Tarragona torna a tenir un equip adesprés que elhagi vençut elper 93 punts a 68. Els tarragonins, liderats per, abandonaran doncs la temporada vinent la lliga EBA després de dos anys intentant pujar.La clau de l'ascens blau ha estat un gran final de temporada i la renúncia del Barça B a competir en la fase final. Tot i no estar previst, tant la plantilla com el cos tècnic han celebrat amb il·lusió la notícia, ja que gràcies a jugadors formats a Tarragona i, especialment, els darrers 18 i 17 punts respectivament d'Adri Duch i de Dani Tugores, el CBT ja és a la categoria de bronze estatal.