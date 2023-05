La pagesia del Camp de Tarragona tem la mort d'avellaners per sequera

L'abastament d'aigua dels ajuntaments, sota la mirada dels pagesos

Uns 200 pagesos dels'han concentrat aquest dissabte aper advertir que la sequera podria provocar la mort d'avellaners i la reducció de la producció d'oliveres repartides en unes. L'acció coincideix amb la primera campanya en què no es transvasa aigua delal de Riudecanyes. En aquest context,ha insistit en reactivar el projecte de regeneració d'aigua de la depuradora de Reus i ha exigit a les administracions inversions en mesures efectives i ajudes per al sector per afrontar les pèrdues. El sindicat també demana "generositat" als ajuntaments que s'abasten de l'embassament de Riudecanyes perquè optin per alternatives que ajudin a "salvar pagesos i producció".Sota els lemes Prou paraules, més inversions, el regadiu és vida, ajuts a la pagesia i, Unió de Pagesos i lahan encapçalat una concentració a tocar del pantà, on s'han reunit vora 200 persones. Aquesta és la primera campanya que els pagesos no tenen reg provinent de l'embassament de Riudecanyes, una situació que fa perillar cultius. Segons els agricultors, es veuran afectades 4.000 hectàrees de conreu, 3.000 de les quals són d'avellaner. "Si l'arbre és jove, el més segur és que es mori, i en cas de ser vell, s'assecaran moltes rames. Respecte l'oliver, pot provocar la pèrdua de la collita i que això repercuteixi a la següent campanya", ha apuntat, responsable de l'aigua al Tarragonès d'Unió de Pagesos."Estem acostumats a perdre collites", ha lamentat durant el seu discurs el responsable d'organització del sindicat agrícola, Carles Vicente. Davant d'aquest escenari, ha reclamat que el projecte de regeneració d'aigües de la depuradora de Reus s'executi com una obra d'urgència per salvar la pagesia i la producció. En la mateixa línia, ha demanat que l'administració agilitzi la burocràcia vinculada a l'obertura de pous per tal que aquells pagesos que disposin de recursos hídrics propis els puguin utilitzar. D'altra banda, el sector tem que si no plou aviat és possible que s'assequin els aqüífers que alguns pagesos destinen per als seus camps.Vicente també ha assenyalat altres agents implicats en la gestió de la sequera; concretament als ajuntaments que s'abasten de l'aigua del pantà de Riudecanyes. El membre d'Unió de Pagesos els ha demanat "generositat" per "preservar la pagesia" i els ha convidat a buscar altres punts d'avituallament en un moment "que plou menys". De cara al futur, ha apostat per debatre sobre la possibilitat d'instal·lar una dessaladora al Camp de Tarragona. Tot plegat, ha subratllat, també tindria una repercussió directa per a la pagesia de la comarca del Priorat.La Comunitat de Regants de Riudecanyes ha coincidit en considerar la regeneració d'aigües com una mesura a tenir en compte en temps de sequera. Per això, el gerent de l'entitat ha lamentat que les administracions no hagin invertit a temps en aquest projecte que si bé "per enguany no salvaria res", ha assegurat que podria tenir incidència de cara a pròximes temporades. En canvi, a l'hora de valorar l'ús de l'aigua per part dels pobles connectats al pantà de Riudecanyes, Prats ha indicat que es tracta d'una qüestió "complicada", ja que "no tots els municipis tenen alternatives" i ha afirmat que la directiva de l'aigua aconsella que existeixin altres punts d'abastament en cas de necessitat. El gerent de l'entitat ha remarcat que l'estiu passat, es van arribar a acords amb els governs locals per reservar aigua per al regadiu.Després de la concentració d'aquest dissabte al matí, una representació dels pagesos s'ha traslladat fins a la depuradora de Reus per mostrar el cabal d'aigua que en surt. A més, també s'ha fet una crida a la mobilització per a pròximes convocatòries, com és el cas de la tractorada prevista per la setmana vinent a la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, ubicada a Saragossa.