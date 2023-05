Rubén Viñuales (PSC) promet treure els cotxes de la primera coca de la Rambla Nova

El candidat dela l’alcaldia de Tarragona,, ha reafirmat la seva voluntat de transformar l'espai de la primera coca de lai fer-la només per a vianants, per potenciar el comerç de proximitat tarragoní: “Les i els socialistes volem crear una. Aquesta iniciativa té l’objectiu de potenciar el comerç tarragoní, peatonalitzant i pacificant els carrers del centre de la ciutat per omplir-los de locals de proximitat i zones verdes. Com a ciutat, aconseguirem un centre comercial obert ple de comerços de proximitat amb zones verdes i en el qual la ciutadania serà la màxima protagonista”.El PSC explica que aquesta proposta, la qual és una estratègia per recuperar els establiments tancats i dinamitzar els carrers per omplir los de vida, constarà de tres fases. La primera estarà protagonitzada per la conversió en zona de vianants la primera coca de dalt de la Rambla Nova (des de l’fins als carrers Adrià i Sant Agustí), que permetrà connectar-la amb els carrers dels voltants de la, els quals ja són totalment per vianants. Aquest primer estadi també comptarà amb la finalització de l’, amb la conversió a zona de vianants deli la pacificació delsLa segona fase serà la de pacificar els carrers Unió i Apodaca amb la remodelació de la plaça Prim: “Aquesta etapa és la més important, ja que servirà per unir la Rambla Nova amb el barri del Port i ho farem a través de donar-li la màxima importància al vianant, arranjant els carrers Unió i Apodaca i pacificant la plaça Prim amb la creació d’una nova zona verda al centre de la ciutat”, afirma Viñuales. L’última i tercera etapa inclourà l’arranjament del carrer Reial i de la Rambla Vella, amb l’ampliació molt necessària de les voreres i la millora de l’enllumenat públic: “Amb la finalització d’aquesta fase, assolirem aquesta via comercial que uneixi la Part Alta i el barri del Port passant pel barri del Port”.Des del PSC, han apuntat que aquestes accions aniran acompanyades de campanyes de dinamització acordades amb els comerciants: “Necessitem donar un impuls al comerç de proximitat, ja que a banda de generar activitat econòmica de qualitat, permet tenir un producte divers i de gran qualitat”. A més, les i els socialistes tarragonins han recalcat la necessitat de campanyes periòdiques, que permetien obrir espais als comerços i al ciutadà.